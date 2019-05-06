【換身份證】1955至59、64至67年出生者準備換證（附換證時間表）

全港市民換領身份證計劃於去年底展開，智能身份證持有人按出生年份，須分階段換證。立法會《2019年〈2018年人事登記(申請新身分證)令〉(修訂)令》小組委員會今日（6日）開會，據入境處資料，由換證計劃開展至今日，入境處共為約47萬人換證，當中包括9.9萬名由親友陪同換證的65歲以上長者。1968年至1969年出生人士的換證計劃將於6月1日完成。 至於第二周期換證計劃，安排了於1955至1959年或1964至1967年間出生人士，須於今年6月3日至明年2月17日的指定期限中，換領新身分證。

新增服務︰送新證到院舍

議員馬逢國關注，處方在第一周期換證計劃有無收集到意見回饋。保安局首席助理秘書長林俊華表示，換領身份證申請的時間已由10個工作天，壓縮至7個工作天。另外，為院舍提供外展服務辦理換證手續外，處方已於上周五（3日）起新增一項服務，將造好的新證送遞上門。

就攜同長者換證服務方面，入境處助理處長（個人證件）陳天賜表示，合資格人士當中，有約21%有帶長者同行，涉及約9.9萬人。至於長者團體換證服務，陳天賜指，至今已有11個義工團體，為非牟利機構或議員辦事處等安排的600多名長者換證，有關團體會預先預約。

其他年份出生人士換證階段︰

+ 5 + 4 + 3

考慮區議員優先換證

就民建聯陳恒鑌關注會否容許區議員優先換證，林俊華表示，現時正積極考慮，都有收到建議及反映，如區議員有換證經驗可協助市民順暢換證，「考慮過都覺得可行。」期望在立法會討論新一輪換證安排時可以做到。有關攜同殘疾人士換證的關愛安排方面，處方正積極考慮，並且正進行相關工作，包括接觸社會福利署。

新身份證在管制站的e-道不用再插卡讀取，只需將卡放在機上掃瞄，除了可加快過關，亦可減少磨損，但觀察到市民未熟習，陳天賜指，已準備了1分鐘的電視宣傳短片，加強有關過關策略的宣傳。