中大研便攜式隨身空氣質素監測器　可驗PM2.5、度核輻射、測心跳

空氣污染無遠弗屆，香港中文大學未來城市研究所就研發出三個空氣污染監測系統，當中包括可隨身攜帶的「穿戴式懸浮粒子監測系統」，讓市民實時知道身處地區的PM2.5、PM10、溫度和濕度等數據。其他兩個儀器則可量核輻射和測心跳。 中大期待未來會與大灣區內其他政府共同合作收集數據，將監測器應用於區內。每個系統的研發成本為數百元至兩萬元不等，若學生或商界有興趣，可與他們聯繫，將儀器製成產品發售。

三個空氣監測系統分別是「隨插即用的空氣污染監測系統」、「穿戴式懸浮粒子監測系統」及「穿戴式心電監測系統」。

中大未來城市研究所研發出三個空氣監測系統（從左至右）：「隨插即用的空氣污染監測系統」、「穿戴式懸浮粒子監測系統」及「穿戴式心電監測系統」。（張雅婷攝）

中大未來城市研究所所長馮通介紹，「隨插即用的空氣污染監測系統」可透過感應器感應最多十種空氣污染物，如一氧化碳、二氧化碳、臭氧，甚至核輻射，每次最多可配置六個感應器，即可同一時間監測六種空氣污染物，然後再利用藍芽等裝置傳送數據，可於手機應用程式上瀏覽。

馮通解釋，雖然環保署目前在全港有16個空氣質素監測站，但數量不足，例如居於上水、粉嶺的居民就需依靠大埔的空氣監測站，準確成疑：「香港城市密度本身高，隔兩條街的空氣都不同了。」若利用「隨插即用的空氣污染監測系統」，就可更準確知道空氣情況。

「穿戴式懸浮粒子監測系統」則主要監測可誘發心血管疾病的霧霾，即空氣中的懸浮粒子，如PM2.5、PM10、溫度和濕度，整個系統比一個手掌還要細，再隨身攜帶。至於「穿戴式心電監測系統」就是把無線監測器置於外置於心臟位置，使用者只要安坐家中，亦可利用應用程式監測心血管情況，甚至讓家座醫生遠程監控及分析使用者的心跳。

中大未來城市研究所所長馮通（左三）認為，當市民掌控更多空氣數據，會更關心空氣污染。（張雅婷攝）

三個系統的研發成本由數百元至兩萬元不等，中大工程學院副院長（外務）黃錦輝表示，有關系統暫未正式應用，但中大對產品產業化持開放態度，若學生或商界有興趣，中大樂於配合，輸出技術。