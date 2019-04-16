香港首份氣候成績表得分「C-」　專家憂減碳不達標或水淹香港

氣候變化問題刻不容緩，香港亦要面對問題。本港有團體按照《巴黎協議》列出的要求為香港評級，並發布首份香港氣候成績表，綜合成績只有「C-」，當中可再生能源方面只得「E+」，遠遠落後於目標。氣候專家再次強調，香港若在溫室氣體減排方面達不到目標，或在2030年時遇到水浸危險。

香港低碳想創坊研究總監施日莊擔憂香港若達不到減排目標，在2030年或有水浸危險。（羅君豪攝）

非牟利團體「低碳想創坊」於去年發布了《巴黎協議檢查·香港氣候行動報告》，在主要氣候指標上將香港與亞洲其他類城市進行比較，包括廣州、首爾、深圳、新加坡及東京，相關報告並在2018年12月在聯合國氣候大會上發布。為了令香港人更直觀了解香港現時氣候狀況，在近日發布首份氣候成績表，在過去一年得分只有C-。

成績表則作為上述報告的姊妹報告，分數由6位專家評出。報告將評分類別為三個大項目，包括減緩排放、適應氣候變化及支持氣候變化等。每一項再分為不同小科目，包括溫室氣體排放、可再生能源發電等14項目。

所有項目中，可再生能源發電「包尾」，香港的可再生能源只有1至2%，與其他城市差距甚遠；而得分最佳項目則在洪災及山泥傾瀉，專家認為香港在斜坡安全和降雨排水基礎設施上取得較好成績。

報告中對香港的溫室氣體排放評分為D+，並指香港至2030年的減排計劃比所需要的減排量少78%，代表香港屆時將上升超過1.5攝氏度的界限。低碳想創坊研究總監施日莊表示，這意味着海平面將上升，香港或有水浸危險，而現時表現優秀的防洪基建，屆時亦難以抵禦。

香港低碳想創坊理事會主席李智明認為港府在環保方面缺乏長遠規劃。（羅君豪攝）

理事會主席李智明亦表示，港府在環保方面缺乏長遠規劃，更擔憂之後若是啟動「明日大嶼」計劃，或將進一步增大本港碳排放量，他認為政府應該多舉行一些辯論，將環保因素考慮在內。

曾參加見證《巴黎協定》簽訂的、全球報告倡議組織持份者議會委員施日莊表示，香港經濟體在去年排名全球第五，比美國高一級，但富裕的城市，氣候卻很脆弱。「香港必須在多方面的氣候行動努力，來改善表現。」

李智明表示，去年發布的《巴黎協議檢查·香港氣候行動報告》與最新發布的成績表，均是獨立評核，前者已經遞交政府，但政府方面對多項數據及建議存疑，不接受相關結果。後者在之後亦會提交給政府，今後亦會每年做一次評分，以繼續觀察香港的氣候變化應對能力。