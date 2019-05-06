退休牙醫參加補選被拒　涉拒交申報書被控　辯稱展示公民抗命

退休牙醫馬金泉去年報名參選立法會港島區補選，但因未有足夠有效提名人而被取消參選資格，馬在選舉完結後未有按選舉條例交選舉申報書，被指違反《選舉條例》，案件今（6日）於東區裁判法院開審。雙方同意事實顯示，馬明知有責任向選舉事務處交選舉開支申報表，但在逾期9天後向處方表示拒交申報表，以展示公民抗命。

被告馬金泉因拒交申報書被檢控。（李慧娜攝）

被告馬金泉，65歲，否認未有按《選舉條例》向選舉事務處交選舉申報表。

控方指馬知悉要交申報書

馬今沒律師代表，親身上陣抗辯。雙方同意事實指出，馬於2018年1月29日向選舉事務處交提名表，報名參與立法會港島區補選，當時選舉主任有把選舉指南交給馬，當中說明如何填寫選舉開支及收取捐款的申報表格，馬於1月31日被指未有足夠效提名，被取消選舉資格。馬亦知他有責任呈交有關申報書。

根據規定，馬須於2018年5月15日交申報書，惟馬逾期9天後向選舉事務處表示，他會拒交申報表，以展示公民抗命。

被DQ候選人也要交申報表

控方傳召處理申報表的選舉助理劉穎芝作供，劉表示曾公開表示會參選或曾向選舉事務處交提名表均算是參選人，即使後來被DQ（即取消資格）也要遞交申報表。

馬進行盤問時一度與裁判官起爭執，裁判官認為馬所問到的提名問題與案件無關，阻他發問，又直斥馬的態度差劣，直言可告馬藐視法庭。馬又稱認為裁判官在恐嚇他，裁判官澄清屬警告性質。

裁判官今午裁定表證成立，馬明日會決定是否自辯。

案件編號：ESCC697/2019