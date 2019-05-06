【逃犯條例】泛民選出涂謹申任主席　建制派：會議不合法、不合理

《逃犯條例》法案委員會風波越演越激烈，鬧出「雙胞胎」局面。泛民建制互相指責對方所召開的會議無法律效力，民主派議員今(6日)下午四點在沒有得到立法會秘書處支援下開會，期間推舉出民主黨涂謹申擔任相關法案委員會主席，公民黨郭榮鏗擔任副主席。 建制派計劃推舉謝偉俊擔任相關法案委員會主席，現被泛民「捷足先登」。建制派「班長」廖長江批評，民主派表示今天泛民舉行的會議只是「議員的集會」，並無合法性和合理性。廖強調，上周六特別內會已通過發出指引，由經民聯石禮謙取替民主黨涂謹申擔任主持，指今天中午前有60名議員書面回覆秘書處，有36名議員贊成通過指引，故在今天中午12時後，只有石禮謙有權力決定下次會議日期和地點。

民主派下午如常開會，並投票選出由涂謹申擔任《逃犯條例》法案委員會主席。(羅君豪攝)

廖長江又表示，今天的會議並沒有任何紀錄，所有投票無效均無效，又指遺憾泛民不尊重特別內會的投票結果，批評建制攻擊秘書處做法不道德和無理，強調政治問題需政治解決，不應將中立的秘書處變成磨心。

被問到會否入稟要求法院澄清會議的合法性，廖長江和工聯會黃國健異口同聲稱「無需要」。

建制派班長廖長江表示，今天的會議並沒有任何紀錄，所有投票無效均無效。(吳倬安攝)

立法會秘書處宣布今日下午的修訂逃犯條例法案委員會第三次會議取消，改為周六早上九時舉行，即石禮謙召開的會議。不過，民主派未有理會，今日下午四時三十分時在未有秘書處援下如期舉行會議，至五時左右，立法會現時第二資深議員梁耀忠宣布，涂謹申在沒有競選對手下當選法案委員會主席，郭榮鏗擔任副主席。涂謹申感謝大家的支持，稱自己20多年前也是任《逃犯條例》委員會主席。