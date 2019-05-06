港府擬今年下半年拍賣5G頻譜　已物色逾千政府場所建無線電基站

商務及經濟發展局及通訊辦今(6日)向立法會提交文件，交代5G頻譜指配及拍賣工作進程，披露當局已物色逾千個合適政府場所，予流動網絡營辦商安裝無線電基站。 當局又指，已透過行政分配頻譜予市場上3個電信營運商；當局亦期望於今年下半年，展開被視為「黃金頻段」的3.3、3.5及4.9吉赫頻譜拍賣，以於明年4月或以前啟用。

商務及經濟發展局副局長陳百里上個月曾指，政府將「爭取」盡快向立法會委員會交代拍賣5G頻譜的安排，有信心明年可於市面推出商用5G服務。（資料圖片 / 羅君豪攝）

本港逐步踏入5G新市代，市場預料可於2020年推出商用5G服務。據當局提交的文件顯示，通訊事務局由今年4月起，分階段指配合共4500兆赫的5G頻譜，數量為現時用作2G、3G和4G流動服務頻譜的8倍以上。其中有4100兆赫的頻譜(26 吉赫及 28 吉赫頻帶)，已透過行政分配方式供應，以提供大規模公共流動服務，及地區性無線寬頻服務。當局並已向3間流動服務供應商，各指配400兆赫頻譜，並可於今年4月起用作提供5G服務，受配人毋須繳付頻譜使用費。

本港即將進入5G新時代。(資料圖片)

至於4.9吉赫頻帶，及只供室內使用的3.3吉赫頻帶、合共180 兆赫的頻譜，將於今年下半年展開拍賣，並可隨即使用；另3.5 吉赫頻帶內、共 200 兆赫的頻譜，亦將於同期拍賣，但會於明年4月始開啟使用。當局冀可於今個立法年度，完成相關附屬法例審議工作，商經局局長將會考慮所有相關因素，並於臨近拍賣時決定拍賣底價。

文件又表明，當局亦推出多項促進5G發展措施，包括落實鄉郊寬頻資助計劃，估計將有約235條偏遠鄉村、11萬名村民受惠；當局亦於今年3月推出先導計劃，主動開放政府場所，供營辦商安裝無線電基站，在食環署、康文署、政府產業署支持下，已有逾千個場所在名單之上。