港大牙醫學院涉爆性騷擾醜聞　研究生指控兼職導師摸手、掃背

港大牙醫學院涉爆性騷擾醜聞！該學院一名女研究生昨晚(6日)於個人FB撰文，講述自己被一名已婚的男性兼職導師，多番觸碰手臂、肩膊並掃背，又指控該男導師曾以利市封有意無意地觸碰其胸口，更曾追問她何以不穿裙子等。事主對其言辭及意淫行徑，感到被冒犯，直言情緒受創，又批評校方未有著實執行性騷擾投訴機制，憂慮校方繼續僱用該導師，等同陷其他女學生於險境。 《香港01》成功接觸當事人，她透露以其所知受害者不止一人，但其他人因懼怕而未敢挺身。她期望發聲後，可改變本港性騷擾的沉默文化。

香港大學牙醫學院爆出兼職導師涉嫌性騷擾女學生醜聞。（資料圖片）

事主L小姐來自馬來西亞，於2015年入讀港大牙醫學院修讀研究生課程，現時已畢業。她在個人FB投訴指，修讀期間多次遭已婚的兼職導師R騷擾，她指該講師屬港大首批畢業牙醫，亦曾代擔任某學系的署任高層，於學院內教授多名學生，當中包括該課程主任，亦曾是其門生。

涉事者：「為何不穿裙子？」

她形容，R表現不甚專業，甚至會出言騷擾，包括多次觸碰其肩膊、手臂和掃背等，亦多次語帶冒犯，包括「你總能找到已婚男人」、「為何不穿裙子，我真的很喜歡你這樣的打扮」，R又曾經於其同學手機中，瞥見其身穿比基尼的照片，更要求對方轉發相片副本，她認為上述言行非師長應有行為，思前想後決定公開事件，亦憂慮校方繼續允許涉事講師留任，是為他製造安全的避風港，予其繼續濫用權力。

L小姐向《香港01》透露，據她所知有多於1名的受害人，惟其他女生基於害怕關係，不敢站出來發聲，相信難以發起聯合行動追究事件。她形容，本港被沉默文化包圍，亦出現斥責難受害者造成「二度傷害」的情況，但她擔心未來會有更多受害者遭受同樣厄困，遂選擇挺身而出。

事主曾投訴但遭冷待

她指自己曾向課程主任作出投訴，惟對方僅帶笑冷待，甚至無動於衷，又先入為主稱有關行為不屬騷擾，但她不認同，「為何他可作出定義？」L小姐強調性騷擾可包括任何言語，視覺，手勢或身體不端行為，批評校方沒嚴肅處理校園性騷擾事件。

她拒絕公開涉事講師名稱，「不想將事件失焦。」只希望可喚醒大眾正視性騷擾問題。

L小姐的個人經歷，獲港大社會工作及社會行政學系教授何式凝及中文大學社會學講師黎明轉載，兩人早前成立「性/別公義委員會」，關注兩性不公及女性權益問題。

香港大學發言人回覆《香港01》查詢稱，校方有嚴謹程序處理平等事宜。發言人又指，留意到網上有關文章，並會盡快按既定程序處理。