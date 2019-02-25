【#metoo】體總3年收7宗性騷擾投訴　平機會：數字冰山一角

前年香港女欄王呂麗瑤自爆「me too」性侵犯事件後，引起社會對性騷擾及性侵案件的關注。平等機會委員會今（25日）公布《性騷擾—體育界問卷調查2018》，結果顯示，已制定防止性騷擾政策的體育總會成員數目有增加，惟回應率由2014年的76%將至53%，署理營運總裁朱崇文坦言，對回應率減少感到失望。 而過去三年各個體育總會合共收到有關性騷擾投訴個案僅7宗，分別涉及性言語暗示、文字或電子信息、身體接觸等。朱崇文認為，投訴數字只是「冰山一角」，不少運動員或不敢投訴，建議總會應設立具透明度機制作投訴處理程序等。

平等機會委員會今（25日）公布《性騷擾—體育界問卷調查2018》。（李慧妍攝）

平機會於2014年曾就體育界性騷擾，向當時775間總會作問卷調查。去年7月至10月再以電郵問卷向79間體育總會了解情況，最後收回42份，回應率為53%，較2014年回應率76％低。

有回應的體育總會約有21萬會員，當中22間指已指定書面政策，20間未有訂定，但預料今年將再有17間制定政策，朱崇文表示，6成已回應的總會已為教練提供防止性騷擾的操守守則或指引，認為結果令人鼓舞。

投訴涉鹹濕笑話、不恰當觸摸

不過，在過去三年的體育總會收到有關性騷擾的投訴僅7宗個案，當中涉及性言語暗示，如色的看著別人有1宗；以言語、文字或電子信息發出「鹹濕笑話」、要求獲取性方面好處的有3宗；不恰當的觸摸、輕拍或輕吻的身體接觸有3宗。