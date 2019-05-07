崇光百貨舉行「崇光感謝祭」（SOGO Thankful Week 2019）開鑼，每次除吸引本地居民搶購，也有不少內地旅客及「代購」來港「爆買」，銅鑼灣本店及尖沙咀分店往往出現搶購人龍。一如以往，崇光會推出不同限量特惠產品，今年有以原價三三折售賣的「港女煲」Le Creuset Sugar Blue琺瑯鑄鐡深炒鍋（22厘米），和以八八折賣的dyson吸塵機。 崇光今年推出會員網上預訂服務，可讓顧客優先選購產品，不過大部分限購優惠產品不包括在內；若購買護膚品及化粧品，要等到最快本月21日才可親自到店取貨，崇光不設送貨服務。 不過未必每樣貨品都抵，有的電器的優惠價，跟市面樓上電器店相若。

每逢「SOGO感謝祭」，兩所分店均逼爆，店內人山人海。（資料圖片）

SOGO崇光百貨今年首次推出會員網上預訂服務。（網上截圖）

網上購買化妝及護膚品 明晚截單

「崇光感謝祭」一向吸引不少消費者留意，舉行期間每每經過兩間店舖，那片人山人海的場景，實有要鼓起極大勇氣，才會入內購物。崇光今年首推網上優先預訂貨品服務，即日起至2019年5月26日，可在網上預訂化妝品、護膚品、飲品、食品、寢具、旅遊用品、廚具和家電等特貨商品，可於5月下旬到店自取或者送貨。

不過購買化妝及護膚品，則會於明晚（8日）截止，不設送貨，必項在本月21日至26日期間到店取貨；至於購買超市食品、家具生活、家電用品、寢具及旅行用品，不設到店自取，崇光將於本月中開始送貨給顧客。

以網上預訂方式購物，先要成為SOGO會員。化妝品及護膚品一向甚受歡迎，會員只能入手4項，並於明晚截單。（網上截圖）

「港女煲」Le Creuset Sugar Blue琺瑯鑄鐡深炒鍋（22厘米），特價約為原價33%。（網上截圖）

網上購物滿1200才可獲免費送貨

網上預訂貨品，毋須排隊跟人逼，又可享優惠價，似乎相當「著數」。可是消費者採用網購須留意，需先登記成為SOGO會員，如購買化妝及護膚品，每人只能選購四項，不設送貨，顧客必須親臨店舖領取，並根據購買日期不同，最快本月21日才可領取；至於購買其他物品，則會獲送貨，單一訂單購物滿淨值1,200元或以上，才可免90元送貨服務收費。

此外，每日限定超優惠貨品及熱賣產品，如980元限量Le Creuset Sugar Blue琺瑯鑄鐡深炒鍋22厘米「港女煲」，並不能網上選購，有意購買的顧客必需努力排隊。

所有限日優惠均不能於網上預購，有意「掃貨」的市民要努力排隊了。（網上截圖）

+ 9 + 8 + 7

有產品優惠價比市面價略高

除了港女煲外，dyson Supersonic風筒，每件售2,980元，較原價3,380元便宜12%；Panasonic IH蒸氣磁應西施電飯煲一公升版，售價4,380元，較原價低約四成。

優惠產品Philips空氣炸鍋HD9743型號，每個1,598元，較原價1,998元便宜約兩成，限量100個。但對比格價網站price.com.hk資料，市面一些樓上電器店，行貨價早已做到1,500元至1,540元，與崇光一樣送專用烘烤盤，所以買不到該100個，轉向電器店買更便宜。