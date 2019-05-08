【佔中判刑】1586人聯署登廣告　促港大公正處理戴耀廷教席

佔中發起人之一、香港大學法律系副教授戴耀廷，因佔中案被判囚16個月，有建制派團體要求港大革除戴的教席。 港大校友關注組於4月底發起聯署，要求港大恪守公平原則處理戴耀廷教席事宜。身兼關注組召集人的教育界立法會議員葉建源表示，截至今日已有約1,586人聯署，並籌得22.4萬元捐款，明天﹙9日﹚會於報章刊登廣告，內容包括聯署聲明。

葉建源（左）及麥東榮（右）指出，由於案件未完結，港大無理據啟動任何終止戴耀廷教席的程序。（黃偉倫攝）

港大校友關注組：現無理據啟動終止程序

關注組副召集人麥東榮引述聲明內容指，戴耀廷因推動公民抗命而身陷囹圄，並非個人行為偏差而被判刑，其中法官陳仲衡亦指出，戴並非基於貪婪、慾望、憤怒或金錢等原因發起佔中。

麥東榮又稱，案件仍未終結，仍處於法律程序，校方在所有法律程序終結前，沒有理據去啟動任何終止戴教席的程序。

戴耀廷因串謀作出公眾妨擾和煽惑他人作出公眾妨擾罪成，被判入獄16個月。（資料圖片／余俊亮攝）

公眾聯署者佔35%

至於聲明的聯署情況，葉建源表示，每位聯署校友需交付200元廣告費，款項不設上限。由4月30日至今日早上10時，已有1,586人聯署，當中1,017人﹙64.1%﹚為港大校友；548人﹙34.6%﹚為公眾人士；21人﹙1.3%﹚為港大現任教職員。截至昨日，關注組亦已收到224,120元捐款。

葉建源表示，明天將於多過一份報章刊登全版廣告，內容包括關注組的聲明，以及約800名港大校友的具名聯署，涉款約9萬元。他補充，扣除廣告費後，餘款會撥交守護公義基金。

葉建源又稱，是次聯署的校友，主要畢業於1960至2018年度，他指由於聯署的校友都需捐款，故每個簽署都非常珍貴。

有份發起聯署的港大校友許天福表示，在100年前的五四運動中，都未曾聽聞北京大學有教授因其支持民主自由的言論及行為，而被開除教席，直言：｢（港大）唔好倒退到連百年前都不如！｣他又稱，假如港大開除戴耀廷，但之後戴又上訴成功，不知校方可以如何補救，｢希望母校唔會做咁唔明智嘅決定。｣