受傷半癱體操運動員邱沚峯美國返港　可自行駕駛電動輪椅

社會新聞
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29歲的前體操港將邱沚峯，今年初在美國訓練時導致脊髓受傷，胸口以下癱瘓。有傳媒報道，邱沚峯今日（7日）已從美國返港，入住瑪嘉烈醫院。從報道影片可見，邱沚峯精神健康，可簡單對答及自行駕駛電動輪椅。

邱沚峯今年初在美國訓練時導致脊髓受傷，胸口以下癱瘓。（Facebook專頁「Pray for Jesher Tsz Fung Yau」）

《蘋果日報》報道，邱沚峯今日抵港，父母都有前往接機。邱沚峯步出機場離境大堂一刻，邱母立刻上前擁抱，並哭說：「我等咗好耐啦！」邱亦輕輕揮動前臂，安慰母親。

邱沚峯表示，在美國醫院期間，雙腿「多了很多感覺」，他引述醫生指，雙腿在能活動前，都是先有感覺。而他的下腹及下背都逐漸回復感覺，他會繼續努力。

Facebook專頁「Pray for Jesher Tsz Fung Yau」一直有更新邱沚峯的情況，專頁在3月時指出，醫生透露邱沚峯仍有1%的行走機會，又稱邱沚峯有時會感到腹部肌肉肌肉痙攣及發熱，但深信邱沚峯未來一定能康復及行走。其後專頁於4月25日更新情況，稱邱沚峯情況惡化，更出現炎症及發燒。

邱沚峯在美國留醫期間，很多朋友前往探望。（Facebook專頁「Pray for Jesher Tsz Fung Yau」）

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