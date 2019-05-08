前警務處總電訊工程師黃振球　騙房津罪成　緩刑期間就任港燈顧問

一度盛傳有望擔任創科局副局長的前警務處總電訊工程師黃振球，2018年被揭發誤導政府向他批出逾193萬元房屋津貼後，被判入獄9個月，緩刑兩年。至今緩刑期未過，據政府資料顯示黃振球已被委任為港燈顧問，前日（5月6日）起生效。

據首長級公務員獲准停止職務後從事外間工作登記冊顯示，黃振球於去年11月2日正式停止職務。退休逾半年後，黃振球被委任為香港電燈有限公司顧問，前日（6日）起生效。

離職公務員就業申請諮詢委員會表示，黃振球在擔任港燈顧問一職中，不得使用或披露在政府任職期間所取得的任何機密或敏感資料；除非香港警務處認為有需要，否則他亦不得就任何事宜直接或間接與香港警務處聯絡。

有指於創科局剛成立時，黃振球一度被盛傳會擔任創科局副局長，但因家庭問題放棄副局長一職，及後由時任數碼港技術總監鍾偉強頂上。（VTC Alumni 職業訓練局校友 facebook圖片）

擁有博士學位的黃振球於1981年加入警隊，現年59歲，曾因統籌警隊的第三代指揮及控制通訊系統（CC3），而於2008年獲得TETRA傑出貢獻獎。黃振球及後於2015年到2017年間，擔任創新及科技諮詢委員會非官方委員，他在警隊最後任職的職務為警務處總電訊工程師。

虛報單身騙房津193萬元 違反防止賄賂條例

去年被揭發誤導政府向他批出一筆首期貸款及居所資助津貼193萬元，違反《防止賄賂條例》，被判入獄九個月，緩刑兩年。他被判刑後遭停職，同年11月離職。

案情指，黃振球涉於1997年向庫務署申請一筆首期貸款購買元朗物業，並利用每月居所資助津貼以償還物業按揭貸款。惟根據居所資助計劃，公務員及配偶不得在同一時間領取超過一項房屋福利。被告在有關聲明上，虛報自己為單身，未有填報妻子從僱主獲得的房屋福利。

前警務處總電訊工程師黃振球，去年被揭發誤導政府向他批出一筆首期貸款及居所資助津貼逾190萬元。（資料圖片）

加入警隊前已曾任職港燈

今次擔任港燈顧問，並非黃振球首份於港燈的工作。「紅褲子」出身的黃振球，曾先後於香港電訊有限公司和香港飛機工程有限公司工作；及後再轉職至現時被委任為顧問的香港電燈有限公司，有份興建鴨脷洲控制中心和南丫島新發電廠的微波通訊系統。黃振球更於去年的訪問中直言該項工程，是他感到自豪的第一項大型通訊工程。他在私人市場工作多年後，再於1981年加入警隊。

黃振球亦一度盛傳，會在創科局2015年成立時出副局長，報道指他因家庭問題放棄副局長一職，及後由時任數碼港技術總監鍾偉強頂上。