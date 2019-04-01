「四點鐘許Sir」再上一層樓　出任九巴母公司載通國際行政總監

警務處前助理處長，以「四點鐘許Sir」為人熟悉的許鎮德，在去年5月退休後，於今年1月被委任為陽光巴士有限公司的執行董事。許鎮德今日（1日）「再上一層樓」，正式就任九巴母公司－載通國際控股有限公司的行政總監一職，管理九巴龍運共5個部門。

警務處前助理處長許鎮德今日（1日）正式就任載通國際控股有限公司的行政總監一職。（資料圖片）

管理九巴公關部門

據首長級公務員獲准停止職務後從事外間工作登記冊顯示，許鎮德在2018年的5月24日正式停止職務。他後於今年1月被委任為陽光巴士有限公司的執行董事。據九巴的人力資源通告顯示，許鎮德今日（1日）正式就任載通國際控股有限公司的行政總監一職，負責管理九巴龍運企業傳訊部、培訓及服務質素管理部、人力資源部及新成立的職員關係及福利服務部。

據九巴的人力資源通告顯示，許鎮德今日（1日）正式就任載通國際控股有限公司的行政總監一職。（網上圖片）

首長級公務員獲准停止職務後從事外間工作登記冊顯示，許鎮德正式就任載通國際控股有限公司的行政總監一職。（首長級公務員獲准停止職務後從事外間工作登記冊截圖）

現年55歲的許鎮德於11歲加入少年警訊，畢業後報考警隊，先後駐守於旺角警區、油尖警區、九龍城警區及深水埗警區。其後分別駐守於支援科、人事科及保安科。及後在2010年9月13日，許鎮德晉升為高級警司，擔任東九龍總區總部（計劃）崗位。

於2014年3月，許鎮德晉升為總警司，更於同年4月起擔任警察公共關係科主管；在佔中的79天，許鎮德以警察公共關係科總警司的身份，經常在下午4時召開記者會，被網民稱為「四點鐘許Sir」。他在前年2月正式成為警務處助理處長，並在去年5月退休。