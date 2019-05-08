【耳念珠菌】本港5年來無確診個案　醫管局已備專用藥物及指引

耳念珠菌被美國列為「迫切」的抗藥性威脅之一。食物及衞生局今日（8日）向立法會書面答覆指，指耳念珠菌非法定須呈報傳染病，而本港至今未有耳念珠菌爆發的報告，醫管局過去5年都無錄到有確診耳念珠菌個案。當局指，醫管局已制定針對耳念珠菌的指引及所需的感染控制措施，醫管局藥物名冊亦備有治療耳念珠菌的專用藥物。衞生署會繼續密切監察最新發展，適時審視相關監察措施。

耳念珠菌：培養皿中的耳念珠菌。（美國疾病控制及預防中心）

食衞局指，耳念珠菌相比其他念珠菌屬的抗藥性一般來說較高，但用作治療的藥物組別，基本上與現時普遍用作治療嚴重真菌感染的抗真菌藥無異。這些藥物都已在本地市場註冊及銷售。醫管局藥物名冊備目前有治療耳念珠菌的專用藥物，包括Echinocandin類抗真菌藥︰「阿尼芬淨Anidulafungin」、「卡泊芬淨Caspofungin」、「米卡芬淨Micafungin」，及抗真菌藥Lipid formulation amphotericin B。

原則上，耳念珠菌的感染控制措施跟大部分多重耐藥性細菌相同，主要包括採取標準及接觸防護措施、注意手部衛生及環境清潔，以及適當使用個人防護裝備。醫管局亦已制定針對耳念珠菌的指引及所需的感染控制措施。

食衞局指，由於無發生個案，故無進行耳念珠菌的流行病學研究，現有數據只反映海外情況。耳念珠菌在大部分海外國家包括澳洲、加拿大、日本、新西蘭、新加坡、英國等，並不屬於須呈報的傳染病。署方會繼續密切監察最新發展，適時審視相關監察措施。