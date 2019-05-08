休班警不滿女友提分手　疑發短訊恐嚇殺女方父母　官著考慮守行為

女子不滿其警員男友常與其他女性親近，遂提出分手，惟警員男友卻不想分手，更涉嫌向女方發出恐嚇短訊，包括聲稱會殺死女友的父母、在她家門口放火令她失去親人等，女子驚惶下報警。男警因而被控一項刑事恐嚇罪，案件今（8日）於沙田法院提堂，被告最初否認控罪，裁判官著控方考慮以守行為方式處理，控方卻指被告的職業不，及案件的性質均不乎守行為，但最後仍決定再索取法律意見，案件押後至29日再訊，被告續獲准保釋。

被告許劍霆被控一項刑事恐嚇罪。（林樂兒攝）

身形高大的被告許劍霆，22歲，被指於去年10月16至17日威脅廖姓女子會使其父母的人身遭受損害，意圖使她受驚。

短訊涉稱要令女友失去親人

控方指，被告與事主原是情侶，女方見被告身邊有其他女子，遂提出分手，但被告不肯。被告其後以whatsapp及instagram向事主傳訊，稱會殺死其家人，又說會在其住所門外縱火，令她失去親人。

控方指案件性質不適合守行為

裁判官練錦鴻問控方曾否考慮以守行為方式處理，控方即回應指被告所涉案件性質均嚴重，其職業與案情性質也不符合守行為要求。裁判官認為不應因職業歧視被告，著控方再索取指示，同時表示不會逼使控方用其他方法處理，而警方就此案對被告採紀律處分亦非法庭所能控制。辯方則表示被告願意守行為。

最後決定再取指示

控方再索初步指示後，申請押後提訊。被告的保釋金由200元增至5000元，期間須交出旅遊證件、不得離港，居於報稱的地址。另外，被告不可接觸控辯雙方證人及事主親戚，且不得踏足沙田小瀝源及九龍朗德邨。

案件編號：STCC1816/2019