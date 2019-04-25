休班警張家輝涉偷32元貨　辯稱惹官非致情緒問題　閒逛要妻提回家

休班警長涉嫌在深水埗特賣店偷32元的貨品案續審，被告今（25日）出庭自辯，並稱因數年前就另一事件惹官非，之後出現情緒問題，難以入睡、體重驟降，故常強迫自己跑步，有時在間閒逛亦要妻子致電提醒才識回家。案發當天，他形容在店時腦入面一片空白，不解為何會拿走貨品，他強調沒盜竊意圖。裁判官將於明日裁決。

被告張家輝自辯稱2015年因惹上官非，之後出現情緒問題。（林樂兒攝）

現停職的警長張家輝（51歲），被控於去年‪5月18日在深水埗福華街福仁商場的電子特賣城內，偷走一個價值9元的小型多功能包、一塊價值5元的行李牌、一盞價值15元的LED燈和一包價值3元的眼鏡防滑貼。

2015年涉公職人員行為失當被停職

被告2015年10月因涉違嫌犯公職人員失當罪被捕並開始遭停職，最終於2018年10月被判無罪。他謂，這3年間承受巨大壓力，致難以入睡、體重驟降。被問如何打發時間，他回應會迫自己跑步及四處閒逛，又說：「有時太太打畀我先識返屋企。」被告續指，這單官司壓力更大，發生此案後始求醫。

不知袋內有未付款貨品

被告稱被店員截停前，他不知道他的環保袋中有未付款的貨品，隨對方折返店內付錢期間，驚覺褲袋尚有未付款的眼鏡防滑貼，不知所措之下才將防滑貼扔到地上。被告強調沒有意圖偷走該4件貨物，表示案發當日其實不需購置什麼，不知為何會取了那些產品並買了另2件貨物，形容當時「腦入面一片空白」。

感驚慌扔掉褲袋內防滑貼

被告接受辯方盤問時，同意閉路電視片段可見他細心揀選貨品，惟他不同意過程中清楚自己所為，亦不同意是有意識地選購及盜取貨品。辯方質疑，既然店員表示可付款了事，何解要扔掉防滑貼。被告重申當時感到驚慌，不同意為掩飾罪行而作此舉。

妻指被告八號風球都去跑

被告妻子周秉芬（音譯）供稱，被告自2015年被捕便經常哭泣、自責及心不在焉，又強迫自己跑步，甚至連「8號風球都去」。她後來勸了丈夫一年，對方才願見精神科醫生。

辯方結案陳詞強調案件重點是被告有無盜竊意圖，指控方無直接證據，只從被告的行為推斷。他續說此案案情簡單，精神科醫生證明被告因之前的官司患情緒病，辯方稱他當時意識不清晰。他又謂，被告沒有如店員所指般行為閃縮或留意店員，且如被告若要偷竊便應會躲避鏡頭。

‪案件編號：WKCC3886/2018