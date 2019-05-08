市建局大玩Pokemon食字　市民估錯「修復樓宇」變「收服精靈」

市區重建局早前推出全新樓宇復修平台，加強向市民宣傳之餘，希望能加深市民對樓宇復修平台的認識。其中又於「市區更新探知館」facebook專頁中發放訪問市民片段，惟片段中受訪者卻將問題中的「修復」理解錯為「收服」，最終「答非所問」，令人大感無奈。

市建局今日在facebook專頁，發放一段街頭訪問片段，一眾受訪者將修復理解成收服，大感無奈。（「市區更新探知館」facebook專頁截圖）

市建局今日（8日）在「市區更新探知館」facebook專頁，發放一段街頭訪問片段，片中主持在受訪者玩Pokemon遊戲應用程式期間，訪問不同市民最「修復」甚麼，惟一眾受訪者卻誤解成「收服」甚麼，一眾受訪者「答非所問」，情況尷尬，更有受訪者得悉答錯問題後直言「這是笑話嗎？」，最終在無奈中回應問題。

市建局的一站式資訊網站「樓宇復修平台」今年3月推出，附設一套《樓宇復修實務指南》，將整個復修流程化繁為簡，整理成「樓宇復修六步曲」。（「市區更新探知館」facebook專頁截圖）

市建局的一站式資訊網站「樓宇復修平台」今年3月推出，附設一套《樓宇復修實務指南》，將整個復修流程化繁為簡，整理成「樓宇復修六步曲」。另外，「樓宇復修平台」計劃於明年推出第三階段內容，當中包括與各專業團體及業界代表建立的「工程費用資訊中心」，冀望能夠從過往5年，大約800至1000個已完成復修工程樓宇的工程合約標價中，讓法團因應其樓宇的復修工程規模及所需進行之項目，比較相關細項工程各回標者所報的單價。