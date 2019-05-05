任何仁又有新朋友？市建局推吉祥物「維修寶」　脫下頭盔後竟然…

市建局早前已推出「樓宇復修平台」，助舊樓業主掌握維修程序及提供技術支援。行政總監韋志成今日（5日）於網誌文指，留意到不少業主都缺乏相關短識及籌備工程招標合約的能力，對復修工作「無從入手」，故推出一套《樓宇復修實務指南》，將整個復修流程化繁為簡，整理成「樓宇復修六步曲」，讓業主透過這份「秘笈」掃除障礙。 市建局亦特別推出「維修寶」作為吉祥物宣傳，於宣傳短片中更由韋志成與新任主席周松崗「粉墨登場」。

韋志成於網誌提到，「樓宇復修平台」在今年三月底推出，該平台旨在為大廈法團及業主提供全面而專業到位的資訊和技術支援，提升業主定期為樓宇保養維修的意識和能力，盡力為業主在籌組樓宇復修工程時掃除障礙。網站會分三階段更新內容，按樓宇復修工程的不同進程和業主所需，給予業主支援服務。他指出，平台近日推出一本舊樓「健體秘芨」，由復修大使「維修寶」講解樓宇復修的不同流程，助業主掌握樓宇「養生」秘訣。

他說，市建局現開始推出用於招聘不同工程顧問和服務提供者的參考文件範本，協助業主處理種種涉及草擬招標和合約文件的工作。而市建局亦委聘了建築及法律專業工程顧問，蒐集及分析現時專業學會及維修業界常用的各類工程合約，為合約條款「補漏拾遺」。

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範本引新條款 可問責工程顧問

韋志成舉例指，團隊留意到市場上一般聘請工程顧問的合約條款，並無明文釐清工程顧問延遲服務的責任，故在文件範本中首次引入一項新條款，列明工程顧問如未能如期完成合約所需提供之服務，在未有合理原因的情況下向法團申請延期，工程顧問須根據合約條文問責。

另外，工程顧問合約亦清晰列明所需與法團召開的會議次數，及分析承建商標書數目等具體安排，提升工程顧問處理籌組工作的透明度，以及業主的相關權責。

韋志成解釋，這些參考文件範本同時涵蓋了各類工程規格和工序、收費表的格式、工期及項目管理階段目標、投標公司的背景資料等，並要求入標的服務提供者須以詳細和統一的格式，填寫資料及提供補充證明文件等，令招標及合約參考文件的條款標準化。以上種種可讓業主和法團在招標及委聘合適的服務提供者時，有現成的文件方便使用，亦令工程顧問和承建商更清楚掌握維修工程細節，作出更準確的估算。

韋志成示，「樓宇復修平台」已推出關於招聘工程顧問驗樓和負責整體樓宇復修，以及為個別單位進行窗戶檢驗及修葺的參考文件範本。隨着「消防資助計劃」參與樓宇的大廈法團亦會於今年年中開始聘請工程顧問，相關委聘消防顧問的參考招標文件範本亦預計在年中上載至「樓宇復修平台」。而預計在明年初，平台亦會推出招標聘請維修工程承建商及消防工程承建商的參考文件範本及工程施工規格標準文件，以配合兩項計劃的申請個案進入第三步，制定標書以招聘有關工程承建商的工作。

明年推「工程費用資訊中心」

此外，復修平台計劃於2020年推出第三階段內容，當中包括與各專業團體及業界代表建立「工程費用資訊中心」，冀望能夠從過往五年，大約800至1000個已完成復修工程樓宇的工程合約標價中，就公用地方的主要復修工程項目，例如混凝土修葺、外牆油漆及修葺／更換排水渠管等細項工程的價格，經分析及整理歸納成不同工程項目種類的單價範圍，讓法團因應其樓宇的復修工程規模及所需進行之項目，比較相關細項工程各回標者所報的單價。

資訊中心亦會制定工程投標價格指數，反映香港樓宇復修工程的市場價格走勢，以便業主初步為未來工程總開支作出靈活預算。韋志成指，只要確立「工程費用資訊中心」的資料分析機制及操作模式，隨著樓宇復修工程的市場發展愈趨成熟，相信日後將會有更多法團使用參考文件範本及市建局的「招標妥」服務，可持續改善「復修平台」令其數據更具系統，從而提高這項措施的市場認受性及參考價值。

建立「服務提供者資料庫」

他透露，「復修平台」正研究建立「服務提供者資料庫」，透過邀請有興趣提供樓宇維修服務及管理系統較完備的服務提供者加入資料庫，讓業主和法團參考；而提供者亦須接受定期評核，才能繼續留在資料庫內，以推動業界持續保持服務質量。

市建局計劃分別就工程認可人士、註冊檢驗樓人員、消防工程顧問、註冊一般建築承建商及小型工程承建商制訂五個資料庫。申請加入資料庫的服務提供者，會接受誠信及合約管理水平的審查，檢核其在「工程管理」、「誠信」及「顧客關注」等範疇上，是否設有制度監督轄下員工之表現，而通過評審的服務提供者才可獲載入資料庫。韋志成預計今年年中就資料庫的框架及評審機制諮詢業界意見，今年年底至明年初便開始邀請業界參與試行，期望明年下半年能陸續推出市場。