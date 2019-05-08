三人晉身無名英雄人道獎決賽　有小販以微薄收入助精神病露宿者

香港貧富懸殊問題嚴重，社會上的弱勢社群生活困苦，幸而亦有不少善心人伸出援手。有組織今日﹙8日﹚舉辦｢香港無名英雄人道獎｣頒獎禮，勝出者可獲20萬港元，其中晉身決賽者，有以微薄的小販攤檔收入，去協助精神病露宿者的周樹德；有開設餐廳，為智障人士提供職業培訓的羅孟君；亦有長年從事長者服務的聶揚聲。

左起：周樹德、羅孟君、聶揚聲晉身無名英雄人道獎決賽。（洪嘉徽攝）

周樹德是小販，雖然收入微薄，卻充滿善心，幫助露宿者30多年來，他已為超過100人料理後事。（資料圖片）

「香港無名英雄人道獎」由國際扶輪3450地區創始，用作鼓勵所有扶輪社社友齊心協力，為弱勢社群出力，改善其生活，令世界更美好，至今已舉辦8年。獎項最終勝出者，可獲20萬港元，其餘晉身決賽的兩人亦各可得8萬元。

獎項頒獎禮今日舉行，財政司司長陳茂波、食物及衞生局副局長徐德義、醫院管理局前主席胡定旭等都有出席。

今年成功晉身獎項決賽的人士，包括以小販攤檔維生，年屆70歲的周樹德。他雖然收入微薄，卻將僅有的金錢，用作照顧有精神病的露宿者，過去30年幫助過逾100人。

堅信死有尊嚴，聶揚聲過去曾為不少孤獨老人送終，辦理身後事，前排第一是聶揚聲。（資料圖片）

開餐廳助自閉女兒及智障人士就業

另一位晉身決賽者，是經營餐廳，同時為弱智人士提供就業及職業培訓的羅孟君。羅在丈夫離世後，獨力照顧有自閉症的女兒，之後發現智障者受歧視的問題，於是開設餐廳，為女兒及其他智障人士提供就業機會。

最後一位，是過去20年一直從事長者服務的聶揚聲。他認為所有人都應該有尊嚴地過活，安詳地離世，於是建立｢夕陽之友｣計劃，徵召義工探望長者，至今其項目已提供了約40萬餐免費膳食，並為約2萬位長者提供免費醫療。

獎項始創者大衛夏里利拉表示，晉身決賽的三人，都體現港人的優良品格，並呈現人類無私奉獻的情操。