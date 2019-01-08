過去3年逾千人長埋沙嶺成孤魂　善心人助無依長者治喪盼入土為安

《香港01》昨（8日）報道，六旬醫院女工麥頌崎月前突然猝斃，惟事隔兩個月，遺體仍無親屬認領，又苦無授權代辦，同事憂心麥女士最終被移送至沙嶺公墓，遂於網上發起尋人，期盼死者可盡快安息。 食環署回覆查詢指，過去3年共處理1340宗無人認領遺體，為其進行土葬或火化，平均每年有逾400無主孤魂。事實上，為防止無依靠長者未能善終，坊間有不少社福機構向長者伸出援手，協助長者於生前規劃後事，代為於夕陽送行。有非政府津助的慈善機構，過去10多年義助獨居老人辦喪，不求回報，甚至全包殮葬費用，只望他們於生命盡頭一路好走。

位於文錦渡附近的沙嶺公墓，盡是刻上號碼的小石碑，每一個號碼，均代表着一個無主孤魂，過去3年便有逾千人長埋「入土」。（資料圖片）

麥頌崎生前舊照。(麥頌崎同事提供) 任職公立醫院清潔工、估計65歲的麥頌崎在去年11月上旬，乘小巴上班途中不省人事，急救未幾即告猝死。熱心同事眼見麥女屍首無人認領，曾多番嘗試聯絡其家人不果，遂期望可代辦身後事，但因非親屬關係遭拒。



醫管局昨回覆查詢時則指，醫院現正尋求法律意見，並考慮作出恩恤安排。

據了解，麥女獨居於天水圍，雖曾提及有親人，但政府部門一直未能與其家屬聯絡。2016年統計處數據顯示，65歲以上長者共有116萬人，未婚者佔4.2%，即近5萬人、喪偶長者亦有32萬人，另有15萬人屬獨居人士，佔總體人口13.1%。惟有關數據並無追溯長者有否任何親屬。

長者身後事的社會支援服務方面，綜援下設特別津貼，如有需要，離世受助人家屬可申領實報實銷殮葬費津貼，最高1.49萬元。不過非綜援長者未能受惠，主要靠非政府機構「補位」，例如社區組織協會、聖雅各福群會及榕光社等機構，各自提供殯儀支援及善終服務，陪伴孤獨長者走過最後一程。

聶揚聲(右)多年來為無依無靠長者奔走，辦理身後事。(受訪者提供)

非政府資助的榕光社設「夕陽之友」計劃，經審查後的65歲獨居、無子女長者可以參與。義工會作家訪，了解其身後意願，長者可簽署授權書，委托機構代辦。機構亦承諾，會向有經濟困難長者包辦身後事全數費用。主席聶揚聲指，只要獲得由警察或醫務社工蓋印認證的身份證版本，日後機構可申領遺體，並啟動後續程序，包括申領死亡證、設靈、守夜及撒骨灰等。去年機構共為50多名離世長者辦理後事，其中10多宗由警察、社署等轉介。

堅信死有尊嚴，聶揚聲過去曾為不少孤獨老人送終，「我哋代辦埋孝子嗰份，就係唔想老人家走得淒涼」，雖非親非故，但他認為能夠代勞亦是緣份。他憶述，去年曾巧合地先後為三兄妹治喪，三人俱未婚，其中二哥更客死異鄉，遺體存於內地武漢，內地官方幾經轉折後接洽社署。隨後機構受其轉介，並前往安老院向80多歲的大哥取授權認可，期間他認得曾與對方於喪禮碰過面，始驚悉是其中一位受助女子胞兄，但未幾大哥卻相繼離世，他隨後馬不停蹄奔走中港為兩兄弟辦後事，最終三兄妹骨灰撤於同一場地，得以相聚。

榕光社會帶領義工隊走訪墓園。(受訪者提供)

他又指，數年前曾受朋友托付，代辦友人身後事，惟醫院一方卻遲遲不肯「交人」，經立法會議員干涉後始肯放行，結果遺體存於殮房長達6個月，領回時屍首全黑，更面目全非，慨嘆人為因素令死者未能盡早安息。



人死歸土，他亦認為助人不必拘泥光譜，並無宗教、種族及政治光譜之分。他曾為信持行街紙的印度人舉殯，喪事亦以印度教進行，只期望對方一路好走。他認為，本港人口老化，相信隱蔽無依長者將日益增多，「都無辦法，希望做得幾多得幾多。」

聖雅各福群會過去不時舉辦生死講座，期望長者可得善終。(聖雅各福群會FB圖片)

聖雅各福群會後顧無憂服務經理李佩怡則指，機構同樣有協助長者規劃身後事，並於長者他日百年歸老時代為履行意願，並會有律師在場見證授權。綜援受助者毋須付費，其餘長者則會按殮葬所需作生前預繳。



機構亦設「無憂通」服務，目前共有800多名用家，中心每日會於指定時間致電長者，他們可接聽來電或按鍵報平安，如職員未能於48小時與長者聯絡，則會接洽管理處、長者地區中心，或直接上門了解。

根據現時程序，醫管局會先將未有家屬資料的身故病人，轉交警方處理，倘未能聯絡死者家屬，一般於一個月內，遺體便會被列為無人認領。醫院會按《公眾衞生及市政條例》，安排遺體由食物及環境衞生署處理，食環署隨後會以土葬或經火化後安葬於沙嶺墳場，墓碑無名無姓，只有一組號碼。此外，政府會將部分無人認領遺體轉贈至港大醫學院，作「大體老師」的教學用途。



食環署回覆查詢指，過去3年分別有783及557具無人認領遺體進行土葬及火化。