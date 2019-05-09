【海外醫生】投票轉軚　林志釉稱受威脅　今不欲再談：想先休息

醫務委員會昨（8日）通過豁免海外專科醫生實習方案，由主席劉允怡投下決定一票，以17票比16票一票之差，由港大教授鄧惠瓊呈交、被視為政府屬意的方案勝出。 事實上，在主席之前，尚有一票亦是致勝關鍵，是來自病人政策連線主席、委員林志釉的取態。 他曾經向外稱，假如自己動議的方案遭否決，或投醫學會方案。昨日右手繫上繃帶出席會議的他，臨時投了鄧惠瓊方案。結果出爐，林志釉在鏡頭前一度沉默逾30秒才吐出「轉軚」原委，稱事前受到威脅及史無前例的壓力。主席劉允怡建議他報警，有病人組織稱不知情，又稱倘投票不一致是需要向組織交代。林志釉今早接受查詢時不願再提更多內情：「想休息吓先。」

在表決豁免海外專科醫生實習方案一役，林志釉手握是關鍵一票。（梁鵬威攝／資料圖片）

今次在投票中，三名病人組織代表委員之一的林志釉可謂投下「關鍵一票」。他在會議前，一直稱若自己動議的方案被否決，或會選擇投醫學會方案。

不過，他最終投予鄧惠瓊方案。昨日會議結束，他甫踏出會議室，瞬間被傳媒包圍。被問到為何轉軚，林志釉一度沉默超過30秒，後來才透露自己在過去一個月承受極大的壓力，「壓力係史無前例，有一啲攻擊係我從前未感受過，作為病人權益嘅倡導者，我無意想會發生呢啲事。」

有人同我講，如果唔投方案一，我會輸得好慘

林志釉稱，「早幾日，有人同我講，如果唔投方案一，我會輸得好慘，呢個畀我非常大嘅壓力。我覺得如果我投方案一，我唔需要承受任何後果。」他不願透露是誰作出警告，對於「輸得好慘」具體是指甚麼，他稱對方沒有具體說明。他承認，由於受到威脅，而不能根據自己的意願而投票，覺得不公平。

回想這一個月的討論過程，他形容很艱辛，「即使每天傳媒大肆報道，我身邊的朋友、做了很多年的醫生、病人組織都唔理解事情而評論，5月1號病人組織聯會大會指出嘅資料都係唔準確嘅。」

5月1日病人組織聯盟開會，共有23個組織的代表出席。台前左起：梅卓能、陳永佳、聯盟主席袁少林、林志釉。（資料圖片／余俊亮攝）

（香港01製圖）

事件有否打擊他對病人組織的信心及感到過程黑暗？他坦承，「的而且確，喺一啲事情上我感受得到，有啲病人組織係被人利用，做一啲唔係反映到事實嘅印象畀人哋。」他認為，日後需要留意病人組織的意見，有無被滲透一些不當影響在其中。

林志釉：盡力就方案斡旋 感不甘心及失望

他重申自己已盡力就方案斡旋，希望得到各方理解及接受，惟有人始終抱有預設立場，他感到不甘心及失望。

昨日醫委會會議開始前，社區組織協會及其他病人團體到場請願。（資料圖片／歐嘉樂攝）

同屬病人組織代表的陳永佳及梅卓能就稱沒有感受到任何壓力，對於林志釉的說法，陳稱「我相信你要問清楚佢點解有呢個壓力，同邊個威脅佢。」陳永佳亦不覺得病人組織今天到場請願，是施壓表現。而梅卓能就指出，壓力是林的個人感受，他們毫不知情，「其實我哋唔覺得有呢個情況，好多嘢都係公開討論，甚至係大家自由投票。」

陳永佳及梅卓能透露 政府人員曾致電叫諗清楚

對於林志釉指病人組織被人利用，陳永佳表示，「如果邊個人講被人利用，應攞啲證據出嚟囉。」他並認為病人組織沒有不和，因各人的方案都有機會被表決，十分公道。

不過，陳永佳及梅卓能二人透露，有非醫委會委員的政府部門人士在這一、兩天曾致電他們，陳稱對方「只係話諗清楚啦，你哋自己決定點投票啦。」他形容該通電話只為「傾偈」，而非「摸底」。

彭鴻昌：日常決策可有自主性，但重大議題應反映組織意見

社區組織協會幹事彭鴻昌今日（9日）在電台節目表示，病人組織屬意支持方案一，若林志釉「轉軚」投其他方案，需要向組織解釋原因，若組織不接受其解釋，或影響林餘下的任期及下屆選舉，「日常決策可以有自己嘅自主性，但重大議題時，佢哋喺選舉時，參選人有講明會諮詢病人組織意見，反映其意見。」（編按：方案一昨日最終不獲付諸表決，鄧惠瓊提交的方案與方案一相同，並由陳永佳和議。）



林志釉今早接受《香港01》查詢，表示暫不會回應提問，明言「想休息吓先。」

劉允怡：應報警處理​

對於林志釉向傳媒表示，有人對他說若他不投政府方案，「會輸得好慘」，劉允怡昨表示未有聽聞相關投訴，不清楚他受到甚麼人威脅，建議他應報警處理。

食物及衞生局局長陳肇始亦稱，過去與前線醫生團體和不同的持份者開會，交換看法，「一直以來的溝通都很坦誠，氣氛亦非常好，亦沒有任何施壓。」