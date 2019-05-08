【海外醫生】政府豁免實習方案跑出！憑主席一票勝（附票數去向）

醫務委員會上月3日商議豁免海外專科醫生實習（評核期），惟全數否決4個方案，惹來社會不滿，醫委會決定今天(8日)暫緩執行半年內不得再議被否決議題的會議常規。由今日下午一時半開會至今達6個小時，結果是被視為政府方案的港大醫學院教授鄧惠瓊方案成功跑出。根據該方案，曾在醫管局、衞生署或兩間大學醫學院任職3年的海外專科醫生，如通過執業試，便可免除實習，直接取得正式醫生牌照。 消息指出，最終一輪投票是醫學會前會長蔡堅方案及港大教授鄧惠瓊方案之爭，32個委員當中，各自有16人支持，最終由主席劉允怡投多一票關鍵票，以17票過半數通過鄧惠瓊方案。

（香港01製圖）

醫委會今日共有三個方案付諸投票，採取淘汰制，以明票進行。在第一輪投票，林志釉的「方案六」遭否決，只剩下醫學會前會長蔡堅的方案，以及被視為政府屬意的港大醫學院教授鄧惠瓊方案在下一輪投票。

結果在第二輪投票，蔡鄧兩個方案都各有16票支持，打成平手，由主席劉允怡投下關鍵一票，鄧惠瓊方案以17票勝出。

料三至四星期可實施豁免實習

醫委會主席劉允怡表示，港大代表鄧惠瓊提交的方案跑出，「（方案）應該盡快開始，相信三至四周可完成所有步驟！」他形容會議氣氛相當好，沒有大爭議。劉允怡稱第一輪投票中，港大鄧惠瓊方案和醫學會方案分別得15票，病人組織代表林志釉的方案獲得1票，當中一票為廢票，廢票原因是該委員誤投兩個方案所致。而第二輪投票是港大鄧惠瓊方案和醫學會方案各得16票，根據醫委會規則，由主席投下決定一票，最終由港大鄧惠瓊方案跑出。

劉允怡又強調不接受任何建議指教學科研非臨床部分，稱醫科生由他們教導，說他們不懂臨床是不合理，又舉例指「教車師傅有冇理由唔識揸車」。

醫委會主席劉允怡稱，相信三至四周可完成所有步驟，實施免實習安排。（梁鵬威攝）

劉允怡：其實唔係好吸引，但無論點我哋行咗第一步

被喻為最寬鬆的方案出爐，是否有助吸引大量海外專科醫生來港？劉允怡坦言「唔會好多」，他更引述醫學會前會長蔡堅稱，不會多過10個人，劉允怡更表示「呢個其實都唔係好吸引，但無論點我哋行咗第一步！」他認為踏出第一步後，為增加醫護人手仍有多方面要處理，他認為醫管局要挽留醫生，而增加醫科生是「遠水不能救近火」。

對於林志釉向傳媒表示，有人向他表示若他不投政府方案，「會輸得好慘」，劉允怡表示未有聽聞相關投訴，不清楚他受到甚麼人威脅，建議他應報警處理。

考試不是最好 但是必須的制度

被問到是否支持免試引入海外醫生，劉允怡形容免試帶來很多事要討論及考慮，他承認考試不是最好的制度，但可能是必須要有的制度（necessary evil），他認為沒有更好方法代替。他又提到「新加坡模式」不簡單，不可以照抄方案，並在香港執行。

病人組織代表之一、委員林志釉投票予港大鄧惠瓊方案。他的一票被視乎游離票，對哪個方案能否勝出起關鍵作用。（梁鵬威攝）

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最終豁免實習方案出爐。委員之一、香港大學感染及傳染病中心總監何栢良會後見傳媒，他表示由港大鄧惠瓊提出的方案獲通過，何栢良稱尊重結果，他認為討論過程更重要，各委員在會上均有機會發表個人意見，充份交流雙方意見，而委員在豁免非本地醫生實習的方向上有共識，惟細節及動議有所不同。他本身支持醫學會蔡堅方案。

另一委員、立法會醫學界議員陳沛然在網上發表聲明稱，醫委會委員已盡力提出切實可行，以病人安全為本的方案供選擇，而他們尊重醫委會的決定。

（香港01製圖）

醫委會主席劉允怡（圖右）從民主黨立法會議員黃碧雲手上接過請願信。（歐嘉樂攝）

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