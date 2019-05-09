劉夢熊去信梁振英妨礙司法公正罪成　終極上訴失敗　劉：千古奇冤

前政協委員劉夢熊於2013年發信予時任特首梁振英及廉政專員白韞六，要求二人終止調查東方明珠案；3年前在區域法院被裁定意圖妨礙司法公正罪成，判監18個月。雖然劉已服刑完畢，但就定罪提出終極上訴。終審法院今（9日）開庭審理，裁定劉夢熊敗訴，並押後頒發書面判詞。劉庭外以16字形容回應結果：「擊鼓鳴冤，證實是冤；擊鼓有罪，千古奇冤。」

劉夢熊就妨礙司法公正罪作終極上訴，失敗而回。（林樂兒攝）

上訴人為劉夢熊（70歲），被指於2013 年接受廉政公署調查期間，去信時任特首梁振英，及廉政專員白韞六，要求二人終止對他的調查。劉在區域法院經審訊後被裁定意圖妨礙司法公正罪成，判監18 個月。劉已刑滿出獄，惟他不服被定罪，向終審法院就其定罪提上訴。

爭議收信者無權阻調查

終審法院認為此案的首要法律議題，是控方控以妨礙司法公正罪時，要否先確立被告企圖影響的人，可憑自身的法律權利終止或干涉刑事調查，方可證明被告的行為帶帶妨礙司法公正的傾向。

官：可減慢速度或換走調查員

代表劉的資深大律師謝華淵表示，特首及廉政專員在法律上並沒有終止調查的權力，所以劉去信表不滿，也不會妨礙到司法公正。惟首席法官馬道立、常任法官張舉能等均指他們雖沒此法定權力，但事實上可以其他方式影響調查，例如減慢調查速度、換走原本的調查員。

謝律師則指，即便如此，廉署有制衡措施，多人處理案件，專員難以一人之力終止調查。經討論後，謝最終同意兩人實際上可影響案件。法官休庭約半小時後，宣判劉敗訴，並押後頒發書面判詞。

劉指他在詐騙案中脫罪

劉庭外指，2015年高等法院陪審團就東方明珠串謀詐騙案，一致裁定他罪脫，還了清白，也證明他於2013年去去信梁振英並非有罪之身、尋求包庇，而是完全感到無辜，覺得受政治逼害而抗議。他說：「擊鼓鳴冤，證實是冤；擊鼓有罪，千古奇冤。」，其後再謂公道自在人心。

劉被指涉油田騙案

曾任東方明珠石油副主席的劉夢熊，被指在2009年至2011年間公司收購美國天然氣油田時，串謀詐騙聯交所、東方明珠股東等作出多項虛假陳述，以致聯交所允許東方明珠發出收購公告。

他在2013年被廉署拘捕後，多次指示秘書傳電郵予時任特首梁振英及廉政專員白韞六，懷疑調查是梁一手策劃，形容調查「無理」及「政治謀殺」。他又指梁不念及劉以前的幫助，如不終止調查將會爆出「驚天內幕」。

案件編號：FACC24/2018