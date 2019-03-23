劉夢熊點評：凌友詩的發言動機與效果不符　讚韓國瑜有政治智慧

前全國政協委員劉夢熊接受電台節目訪問，提到早前在北京召開的全國兩會會議。對於港區政協委員、57歲「台灣女孩」凌友詩的發言在台港兩地引起爭議，他認為其發言缺乏策略及針對性，難以引起共鳴，「是動機及效果出現落差」。他反指昨日(22日)來港的台灣高雄市市長韓國瑜比較有政治智慧，避免談及「九二共識」及「一國兩制」等在台比較敏感的政治話題，對掌握政治取態的表現較好。

劉夢熊又提到修訂《逃犯條例》，認為應先處理港人女子在台灣被殺的個案，指內地的司法制度令港人對兩地引渡逃犯心存顧慮。(資料圖片／余俊亮攝)

劉夢熊接受港台節目《政壇新秀訓練班》的訪問上，提到早前在北京召開的全國兩會會議。全國政協主席汪洋及國務院總理李克強分別發表報告，分別指出要把握「穩」的重要意義及支撐就業。被問到國內環境會否影響港人到大灣區就業，劉夢熊表示，國內有「進」和「退」的產業，如年輕人有心到大灣區發展，需瞄準「進」的戰略性新興產業，包括人工智能、輕能源等。

對於在全國政協會議上，凌友詩以類似朗誦的方式，發表支持兩岸統一的演說，引起爭議。劉夢熊指，「凡事要看動機及效果」，凌友詩發言不應只是為博得會上二千多人的13次掌聲，最重要是「出生地台灣2300百萬同胞，及身為港區（政協委員）的700萬香港市民的反應」，指凌友詩雖愛國，但其發言的效果、策略及針對性難以引起共鳴，因此在台、港兩地的反應比較負面，「是動機及效果出現落差」。

相反，劉夢熊認為韓國瑜比較有政治智慧，談及來港是為了「交朋友」和「傾生意」，淡化政治色彩，避免談及「九二共識」及「一國兩制」等在台比較敏感的政治話題，對掌握政治取態的表現較好。

被問及香港有沒有像「韓國瑜」一樣的政治人才，以及勉勵政壇新秀的話，劉夢熊表示，香港政治人才需要有「國際視野，中國情懷，香港精神」，要記住自己是中國人，「要親中」，但強調要將黨國分開，指出「愛國」是愛中國的山河人民歷史文化，這是不論任何政黨都不會反對。對於如何發表有關內地政策的言論才是恰當，劉夢熊認為需「是其是，非其非」，既不要和中央保持一致，亦不要逢中必反，「做得好的支持，講的不對的就批評，還要提出建議。」

劉夢熊：特首是「三煞位」

有政壇新秀提及，兩會期間，主管港澳事務的國務院副總理韓正等，皆大讚特首林鄭月娥有承擔、有作為，而以往劉夢熊則提到林鄭月娥的「好打得是本世紀最大的謊言」，問劉夢熊是否不認同中央對林鄭月娥的評價。劉夢熊未有正面回應，反指同情林鄭月娥及多位前特首如梁振英、曾蔭權及董建華，指出特首一職是「三煞位」，「如果是紐約市市長、東京都知事、雅加達市長、高雄市長，這些都好辦，只面對一個老闆，就是選民，只要兌現競選綱領就可；做北京市長、上海市長、天津市長、重慶市長，都好做，這些直轄市市長只有一個老闆，就是中央；問題在於香港特首，是按照《基本法》，必須對中央政府負責，對香港特別行政區負責，是兩個老闆。」劉夢熊指，內地及香港的價值觀不一樣，例如中央有「七不講」，包括普世價值、新聞自由、司法獨立，而香港則「七個都要講」，面對此差異，特首只能「順得哥情失嫂意」，結果是「豬八戒照鏡，里里外外不是人」。

劉夢熊又提到修訂《逃犯條例》，認為應先處理港人女子在台灣被殺的個案，指內地的司法制度令港人對兩地引渡逃犯心存顧慮。