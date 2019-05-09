【SOGO Thankful Week】不用等周五開鑼　今已可買部分特惠化粧品

撰文：李家偉
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半年一度的崇光百貨「崇光感謝祭」（SOGO Thankful Week 2019），將於明日（10日）起一連17日於銅鑼灣本店及尖沙咀分店舉行。本地及內地顧客嚴陣以待，有人已於今日（9日）到店內索取宣傳單張「做功課」。
記者下午所見，銅鑼灣本店有化粧品檔位率先向顧客出售特惠套裝，「即時執貨即時帶走」。有店員坦言只為方便有需要顧客，由於優惠未正式推出，「不能出電腦單」，暫時只能現金交易。
有內地網民在消費旅遊攻略天書「小紅書」，建議想購買特惠貨品的內地旅客，可早一日到崇光百貨外排隊，惟下午銅鑼灣本店外所見，未有顧客提早排隊。
「崇光感謝祭」（SOGO Thankful Week 2019）明日才開始，化粧品檔位售貨員下午忙於準備及解答顧問查詢。（梁煥敏攝）
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「崇光感謝祭」雖於明日（10日）才開始，但今日銅鑼灣本店氣氛已非常熱鬧，下午時有工作人員陸續將一批批貨品送到化粧品部，準備「迎戰」明日的購買人潮。除了本地居民外，也有內地遊客及疑似水貨客早一日到來，索取宣傳單張「做定功課」。
收費電腦系統未更新 搶先購買要付現金
今日所見，有化粧品攤位未及感謝祭開始，已接受顧客購買特惠套裝產品。記者目擊有一名中年男士前往一大型護膚品牌，向售貨員展示所需貨品的「清單」，當中列有共12套價格為680元至3300元的套裝，並熟練地點算現金，即時包裝及交易。有售貨員表示，今日已可率先購買特惠產品，但礙於收費電腦系統未及時更新，只能現金交易。現場並非所有櫃位都接受提早購買，大概只有半數檔位接受。
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今日下午銅鑼灣店外有內地旅客提著寫滿所需產品的「清單」，密密「執貨」，惟未見有人已開始排隊準備搶購限量產品。