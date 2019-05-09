【SOGO Thankful Week】不用等周五開鑼　今已可買部分特惠化粧品

半年一度的崇光百貨「崇光感謝祭」（SOGO Thankful Week 2019），將於明日（10日）起一連17日於銅鑼灣本店及尖沙咀分店舉行。本地及內地顧客嚴陣以待，有人已於今日（9日）到店內索取宣傳單張「做功課」。

記者下午所見，銅鑼灣本店有化粧品檔位率先向顧客出售特惠套裝，「即時執貨即時帶走」。有店員坦言只為方便有需要顧客，由於優惠未正式推出，「不能出電腦單」，暫時只能現金交易。

有內地網民在消費旅遊攻略天書「小紅書」，建議想購買特惠貨品的內地旅客，可早一日到崇光百貨外排隊，惟下午銅鑼灣本店外所見，未有顧客提早排隊。