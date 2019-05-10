商務及經濟發展局︰料明年展開商用5G服務　暫未知市場收費水平

資訊科技及廣播事務委員會今日（5日）開會，就本港的5G發展，商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文表示，物色了逾1,000個政府場所開放予營辦商安裝無線電基站，目前正處理250個申請，料審批須時2至6個月。至於市民何時可以使用5G，局方指，目標於2020年內提供商用服務，但暫時未知市場收費水平。

當局指，料於2020年推出商用5G服務。（資料圖片）

至於大埔及赤柱有「5G限制區」，以保護現有衞星站，通訊辦已成立工作小組，探討各種可行技術安排，以便在限制區內設置在 3.5 吉赫頻帶內操作的基站。當局期望在立法會休會前完成修訂附屬法例，如順利預料今年底可拍賣頻譜。

明年推eID未涵蓋康文署訂場服務

另外，就數碼個人身份（eID），創新及科技局副局長鍾偉强表示，將於2020年中開始為所有香港居民免費提供eID，屆時可以使用26項電子政府服務，有關工作進展順利。金融界議員陳振英關注 eID未有康文署訂場服務，政府資訊科技總監林偉喬表示，因為康文署的系統須改造，待完成後才會加入eID。

多名議員關注私隱問題，包括公民黨楊岳橋認為目前私隱條例對資料外洩的監察及保障有限，以及市民的數碼裝置未必跟得上最新科技。林偉喬表示，有關系統兼容性高，但手機保安系統重要，會測試快速認證標準。並會聘用獨立第三方為個人私隱影響、資訊保安風險評估包括原始碼安全檢測和滲透測試。