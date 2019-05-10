中年婦為洩憤向法官擲銀　指官未受驚應判無刑期　即被駁回上訴

醫管局前女工於去年在高等法院上訴庭內，向法官方向投擲硬幣，而庭內的女保安員報稱受驚。女工早前被裁定普通襲擊罪成，被判監禁10天，但准緩刑2年。女工就定罪和判刑都提出上訴，案件今(10日)在高等法院審理，女工稱覺當時法官無受驚，不應被判囚10天，認為她應被判無刑期。法官聽罷即時駁回上訴，並會以書面頒佈駁回的理由。

被告賴容當日被警方帶走調查。（資料圖片）

50歲的上訴人賴容，被裁定於去年6月20日在高等法院第四法庭，投擲硬幣襲擊庭上的女保安朱肖雲。

上訴指法官未受驚

賴今未有律師代表，親自陳詞時質疑保安證供矛盾，又指在場3名法官也未有受驚。審理是次上訴的法官陳慶偉立即反問：「 咁(上訴庭)法官有無講佢驚？ 」

質疑事主怕事做乜野保安

賴又指保安負責維持秩序，質疑對方竟然感到害怕，「做乜野保安」，陳官便反問是否警員便什麼也不怕，「係咪差人有槍就乜野都唔使驚？」

在判刑方面，賴認為判囚10天過重，更戲言：「唔好判10年？」認為應「無刑期。」

控方指行為如同藐視

律政司代表強調，賴容在上訴庭3名法官面前擾亂秩序，如同藐視法庭。但原審裁判官亦考慮賴容當時的行為是一時洩憤，以及她的抑鬱問題等，最終判她即時入獄。律政司一方指，判刑非屬過重。

法官聽罷陳詞後，指賴容的理據不足，駁回她的上訴。

案件編號：HCMA83/2019