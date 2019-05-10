淫審處評村上春樹新作不雅　邱騰華︰無法設毋須審批的作者名單

日本作家村上春樹的長篇小說《刺殺騎士團長》去年被淫褻物品審裁處評為第II類不雅物品。立法會資訊科技及廣播事務委員會今日（10）檢討《淫褻及不雅物品管制條例》。有立法會議員質疑，村上春樹已經是國際指標，不解評級原因。商務及經濟發展局局長邱騰華重申，評審物品是從整體內容而非個別部分或章節，亦無法設立毋須審批的作者名單，認為不符合立法原意。 另外，有立法會議員質疑，即使增加審裁委員人數，但都是非公開會議，及關注委員人選標準。

日本作家村上春樹的長篇小說《刺殺騎士團長》去年被淫褻物品審裁處評為第II類不雅物品。（資料圖片）

商經局文件建議，司法機構提出在通過2015年修例建議之前，逐步升審裁處的代表性，包括透過行政安排，將裁定物品評級聆訊的審裁委員人數，由2名增至4名，而審裁委員總人數由約500人增至750人，委員任期則由原來最多9年減至最多6年。

民主黨鄺俊宇質疑，即使增加人數，但都是非公開的會議，他認為村上春樹已經是國際指標，不理解評級原因，認為事件是「國際笑話」。毛孟靜亦指出，中國古典文學《金瓶梅》、及著名作家莫言的作品「多的是對性愛的描寫。」質疑審批標準。

人民力量陳志全表示，至今都未知《刺殺騎士團長》是哪一章、哪一節出事，他認為要提升有關人員的文學視野，但只是透過座談會並不足夠，需要一套課程。馬逢國認為當事人提出上訴的時間只有5天並不足夠。民建聯葛珮帆關注審裁委員人選標準。

就審裁委員的人選組成，會否形成受同一類道德觀「圍標」。邱騰華表示，有意見認為由普通市民組成較能反映社會時下的普遍價值觀，但欠缺權威，所以都聽到有意見認為，應由有「份量」的相關文學範圍的專業人士出任。但由市民組成能讓審裁無前設、界別、利益，是合適做法。

另外，就政府早於2015年提出《淫褻及不雅物品管制條例》修例建議，包括審裁處轉為法定機構，履行司法裁定職能等。惟當局至今仍未向立法會提交修例草案，邱騰華在會上亦未交代有關時間表。