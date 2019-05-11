倡新福利項目設於現行架構　羅致光：政府好怕成立新服務類別

扶貧委員會高峰會今日（11日）舉行，主題為「創新扶貧 社商齊參與」，商界代表與社福界代表同場交流意見，政府多名高官都有出席。 勞工及福利局局長羅致光指，如果機構希望政府協助拓展服務項目，就應該在開設服務初期與局方溝通好，並避免在現行架構外新增項目，坦言是因為政府「好怕成立新服務類別或單位」。

羅致光建議機構如有新的服務項目，因應政府日後或會參考或抄考，應盡量設於現行架構內。（鄧倩螢攝）

除了勞福局，是次高峰會其餘各局的局長都有出席。羅致光在發言時稱，現時各機構處理社會福利項目時，不免在拓展、持續等各方面遇到難題，甚至有時候要求政府接手或參考項目。他提到，不時有意見稱政府未有接手社福機構的先導計劃，他解釋是因為政府「好怕」成立新服務類別或單位，因為新單位需要新架構，會增加工序且不符合成本效益。他稱政府不時會參考或抄考社福機構設立的先導計劃，稱若能夠在現行架構下新增項目，就只需要增加人手成本，更符合效益。

羅致光又提到，過去亦有項目是以這形式成為政府的服務項目，如到校學前康復計劃等。他建議，如果日後機構有意讓政府協助拓展項目，在執行的初期就應與局方聯繫，「政府接手嘅機會會高啲。」

台下人士批扶貧工作欠學界聲音

不少商界代表及社福界代表亦同場交流，團結香港基金「商社聚賢」召集人、行政會議召集人陳智思在發言時稱，特首常指「最叻嘅人喺商界」，認為懂得做生意亦要多幫忙解決社會問題。有台下會眾發言就反駁，正因為現時扶貧工作上欠缺學界聲音，所以才會得出陳智思的金句「最叻嘅人喺商界」，認為政府應該要利用本地的知識力量，建議下次高峰會應找研究貧窮現象的社會學者參與。