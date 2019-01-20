扶貧委員會將推「與香港同行」計劃　張建宗冀青年多參與公共事務

扶貧委員會於去年推出「與司局長同行」計劃，吸引逾1,100 份有效申請，最後有34位高中生獲選參與計劃，並成為15位司局長的「工作影子」；政務司司長張建宗指，由於計劃成功推行，今年將推新一輪計劃並易名為「與香港同行」計劃，且會分兩期進行，涵蓋更多高級官員，包括行政長官。 第一期計劃為「部門首長篇」，詳情將於明日（1月21日）公布，並由明日至2月22日接受報名。

(政務司司長網誌圖片)

「與司局長同行」計劃將易名為「與香港同行」計劃，並分為兩期舉行，涵蓋的高級官員包括，行政長官、司局長、副局長、常任秘書長及部門首長，亦會包括六大紀律部隊的首長。

「部門首長篇」將於4月舉行

張建宗指，第一期計劃 – 「部門首長篇」將於4月復活節假期間舉行，涵蓋的官員包括副局長、常任秘書長及部門首長。

計劃開放予於2018/19學年就讀本地中學中四至中五，具上進心、對公共服務感興趣及具分析和溝通技巧，並獲得學校推薦的同學報名參加，詳情將於明日（1月21日）公布。

第二期為「特首及司局長篇」

第二期計劃 為「特首及司局長篇」，將於暑假期間舉行，將於4月下旬公布詳情。

他指，青年人是香港的未來，發展青年「三業三政」是現屆政府的重點工作，即關注青年的學業、事業及置業，並鼓勵青年議政、論政及參政，讓他們看到曙光和向上流動的機會。