【非洲豬瘟】業界促刀下留豬　陳肇始落閘：病毒頑強　需防止擴散

上水屠房一個豬隻樣本被驗出帶有非洲豬瘟病毒，一眾豬肉商不滿當局要銷毀屠場內6,000隻活豬，將於下午與食物及衞生局局長陳肇始會面。豬肉商提出訴求，包括先透過快速測試檢驗活豬是否帶有病毒、對場內的環境進行測試，若未有發現病毒，有關活豬理應照賣。不過，陳肇始於會面前率先「落閘」，稱非洲豬瘟病毒頑強，政府此舉是防止病毒擴散至本地豬場，會以科學理據說服業界。

豬肉商今早（11日）到上水屠房，拒絕配合政府殺豬。（梁銘康攝）

香港屠埸首次發現非洲豬瘟，香港豬肉行總商會理事長許偉堅今早（11日）表示，5月2日驗出非洲豬瘟的豬隻與目前的活豬並同一批次，政府應先透過快速測試檢驗6,000隻豬，若未有發現病毒，可照樣屠宰出售。此外，業界又建議檢測屠場環境，如未發現病毒，豬隻不應被銷毀。

業界又引消息指，屠場將關閉六日，惟政府一直未有確認，亦未有提出實際日期。業界擔心，屠場關閉的日數會更長，業界將損失慘重。許稱，該批豬是經兩地部門檢驗才入口，平均一隻豬的成本是3,000元，6,000隻豬合共約1,800萬元。

陳肇始稱非洲豬瘟病毒頑強，政府殺豬是防止病毒擴散至本地豬場，會以科學理據說服業界。（資料圖片 / 余俊亮攝）

業界將於下午與陳肇始會面，提出上述建議。不過，陳肇始於會面前表示，上水屠房有首個案例，證明本地要作多方面預防。她解釋，非洲豬瘟病毒頑強，政府要防止病毒擴散到本港其他豬場。由於上水屠房是「疫區」，屠房需盡快清洗消毒，以盡快重新進口豬隻，此舉與國際做法一致。陳續指，會以科學理據說服業界，政府日後亦會加強檢疫，即使豬隻病徵未有非洲豬瘟，亦會檢測病毒。

賠償額方面，陳肇始指會以市價賠償，細節有待商討。