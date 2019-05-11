【非洲豬瘟】屠房職員穿保護衣洗街　業界反對殺新豬料失1800萬

爆發非洲豬瘟的上水屠房，逾六千隻活豬需人道毀滅！周六（11日）早上身穿保護衣的職員於門外戒備，並派水車洗街消毒。香港豬肉行總商會理事長許偉堅指，對政府銷毀六千豬隻決定，感到驚訝及憤怒。他斥政府部門，未經檢驗六千豬隻是否染病，就計劃殺豬，做法對肉商造成損失及市場供應。許預料政府殺掉六千隻豬，商販將損失逾1,800萬元。業界人士指會保留追究權利，亦希望與食衞生局局長陳肇始進行對話。

進入屠房前需要進行登記，門外亦有身穿保護衣的職員駐守。（梁銘康攝）

上水屠房的職員於現場街道進行消毒，其間有水車到場。 屠房派水車消毒街道 牛肉進出暫未受影響 周六（11日）早上約八時許，上水屠房的職員於現場街道進行消毒，其間有水車到場。屠房外有數名身穿保護衣物的保安員，記者觀察可見，有一輛客貨車被拒進入屠房範圍，惟原因未明。 進出屠房需登記 職員身穿保護衣 另外，職員進入屠房前需要進行登記，門外亦有身穿保護衣的職員駐守。警員亦到場戒備。據屠房職員透露，現時進入屠房範圍時需要進行簡單消毒過程，包括消毒鞋底及雙手。據知，目前牛肉進出暫時未受影響，因此仍有貨車出入，將牛肉運離上水屠房。 證一豬隻感染非洲豬瘟 六千活豬需人道毀滅 昨日（10日）食物及環境衞生局局長陳肇始表示，於上水屠房一個豬隻內臟樣本被驗出含有非洲豬瘟病毒，該隻豬已銷毀。另外，感染非洲豬瘟的「病豬」於本月二月抵達屠房，不過於八日才驗出病毒。因此按政府防疫措施，屠房內約6,000隻活豬將被人道毀滅，以及屠房停止運作以進行消毒。

豬肉行總商會理事長：六千隻豬合共約1,800萬元

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，業界接獲消息後感到驚訝，對於政府銷毀豬隻的決定感到憤怒。由於現時屠場的六千隻豬，今早應該有四千隻供應市場。該六千隻豬是通過兩地關口，證明豬隻是安全，才可於本地市場進行拍賣，「肉商買手可以話批豬，係絕對安全！」他稱，該批豬是經兩地部門檢驗才入口，平均一隻豬的成本是3,000元，六千隻豬合共約1,800萬元。

銷毀屠場豬隻 豬肉商販：絕對反對

許偉堅指，非洲豬瘟感染豬隻事發在5月2日，不過八日後要銷毀屠場豬隻，豬肉商販對事件是絕對反對，他你認為屠場豬隻有事，應該是進行快速檢驗，而非八日後才殺豬，「換句話無病嘅豬，你都拎去槍斃，我認為做法現今社會唔會認同！」他認為，政府部門應該先找人，檢驗屠場是否有非洲豬瘟，而非將屠場立即封閉消毒，造成肉商損失及市場供應。

業界斥政府做法不當：大石砸死蟹！

他指出，目前該六千隻豬仍未被銷毀，由於肉商是貨主，需要經他們的同意才可殺豬，「我哋冇違反任何法例，局方都唔可以輕易地動用我哋貨物！」同時，許及業界要求食物及環境衞生局局長陳肇始，出來與商販進行對話，「我覺得好唔尊重業界同市民日常生活，大石砸死蟹！」

荃灣屠房有少部分豬供應

有商販認為，事發後八日才通知商販，上水屠房內疑因非洲豬瘟殺豬，認為署方部門公佈時間延遲，是存有失職之嫌。「如果六千隻豬有一隻感染非洲豬瘟，全部殺業界會支持及配合！」許偉堅表示，業界以關注食物安全為大前題，但今次未經調查就要殺豬，他們認為不恰當；目前，上水三間豬肉代理商已經沒有「入豬」。許表示，目前只得荃灣屠房有少部分豬供應，只得約五百豬供應。「我直到尋晚八點幾知咩事，我覺得署方做法相當不智！」商販更表示，對於事件會保留追究權利。