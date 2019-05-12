【母親節】女機電工程師「夢想為本」教女　冀有勇氣克服難關

今天（12日）是母親節，發展局局長黃偉綸於網誌撰文，介紹機電工程署高級機電工程師林詩薇，這位女強人於颱風「山竹」襲港期間，帶領同事應對風災保護各幢政府建築物。而她回到家中，則是女兒心目中的好媽媽，為了讓對方找到自己的人生路，管教方式以「夢想為本」，自己找到興趣學習，並有勇氣克服困難走得更遠。

林詩薇1997年加入機電署當見習工程師，至今已超過20年。現時負責帶領同事維修及保養港島區內政府大樓俗稱「風火水電」的機電設施，即空調系統、消防系統、供水機電設備和電力系統，如進行日常維修、定期檢查及測試、跟進處理故障及投訴個案等，負責的建築物包括添馬政府總部、中環律政中心、終審法院、灣仔3座政府綜合大樓等。

以一敵百應付山竹

林詩薇指，去年颱風「山竹」襲港，事前已為各政府大樓內的機電設施做好防風措施，但風暴來勢洶洶，期間，駐守不同地方的前線人員，透過手機群組向她報告緊急情況，她形容當時情況猶如打仗，拿著手機「以一敵百」，既擔心手足的安全，又要即時作出決定，處理突發事故。

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林詩薇說，當時鄰近杏花邨的政府物料營運中心，其電掣房受海浪沖擊造成水浸。由於團隊事前已制定一系列的應變措施，包括預先核對電路圖資料以備急修之用、與電力公司作好應急準備、安排後備電源等，大樓在颱風過後得以即時恢復九成運作。山竹過後，署方亦與建築署合作，另覓位置作電掣房出入口，以免再出現類似水浸情況，亦計劃在電掣房安裝遠程監察系統，為後備發電機組安裝遙距開關系統等。

對女兒有期望 惟不算是「虎媽」

工作繁忙，林詩薇坦言也會感到在職媽媽的壓力，並對剛剛升讀中學的女兒感到歉意，因此會盡量把周末留給女兒，並利用長假期與家人外遊，享受天倫之樂。她笑言對女兒有一定的期望，惟慶幸在女兒眼中自己不算是「虎媽」。由於女兒從小便有許多夢想，她希望管教的方式以夢想為本，讓女兒尋找開心的人生路，好好學習，培養良好的品德。

她說，女兒一直很想學騎馬，兩年前為她安排騎術課程。看到她在馬背上跌下來，也會感到很心痛，但看到她跌倒後再爬上馬背，懂得靠自己克服困難和痛楚，感到非常欣慰。她希望女兒將來無論做任何事情，要有勇氣克服重重難關，望得遠，跳得更遠。