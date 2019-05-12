【非洲豬瘟】街市豬肉檔十室九空　業界料冰鮮豬來貨價升

上水屠房有來自內地湛江的豬隻，驗出帶有非洲豬瘟病毒，該屠房約6000隻活豬會被人道毀滅，並停止營運消毒。換言之，供應市場的豬隻將減少八成，只剩下荃灣屠房供應約400隻本地活豬，但後者亦已突然停止宰豬，變相全港已無活豬供應。 記者今日（12）巡視荃灣楊屋道街市，多個豬肉檔都已關閉十室九空，有售賣冰鮮豬內的檔販指，預料未來幾日冰鮮豬肉的來貨價會上升，但由於市民並無搶購潮，故難有加價空間。

部分市民改買燒肉。（劉婉雯攝）

楊屋道街市豬肉檔老闆娘陳太，是少數仍有開門營業的肉檔之一，她表示自昨天起上水屠房已沒有豬肉供應，相信之後幾天也無活豬供應，生意大受影響，她指：「沒辦法，這是大圍的事，不是個人的事，當有時間休息一下，真係有問題，市民也不會買。」陳太今天只能交貨，將預訂了的免治豬肉交給客戶，「交埋今次，都唔知下次有冇得交。」她預計之後即使有豬肉供應，來貨也會加價。

有超市已沒有新鮮豬肉供應。（劉婉雯攝）

滔記凍肉夥計陳先生表示，冰鮮豬肉銷量與以往相約，反而冰鮮雞肉銷量比以往增加三分一。他估計，受非洲豬瘟影響，市民也會擔心冰鮮豬肉受影響，相信未來來貨價會上漲，但市民未有搶購冰鮮豬，故無加價空間。

有超市貼上告示，表示所賣豬肉經食環署檢驗，惟數量有限，售完即止。（劉婉雯攝）

楊小姐今天本來打算買新鮮豬，但因沒有新鮮豬供應，結果買了冰鮮豬肉。她表示，相信豬肉來到香港，檢驗合格才流出市面，不太擔心豬瘟。對於未來鮮豬肉或加價，她認為，「間中食一餐，貴少少也可接受，畢竟檔販也很受影響。」

記者亦有到超市巡視，有超市已沒有新鮮豬肉供應，只有冰鮮豬肉，但不見市民搶購；亦有超市貼上告示，表示所賣豬肉經食環署檢驗，惟數量有限，售完即止。