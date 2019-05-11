【非洲豬瘟】豬商斥宰豬不科學　本港每日豬肉供應量減至300隻

非洲豬瘟襲港，食物及環境衞生局局長陳肇始昨晚（10日）宣布，本港上水屠房一個5月2日的豬隻內臟樣本被驗出含有非洲豬瘟病毒，事隔8日，食衞局宣佈今晚銷毀上水屠房6,000隻豬。香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，食衞局將清洗屠房6日，期間香港每日只有不足300隻豬供應，對豬商的影響亦十分大。

政府宣布上水屠埸所有豬隻都要被銷毀，一眾豬肉批發商隨即開會商討應對方案。（陳芷昕攝）

今日或僅100隻本地活豬應市

食環署網頁顯示，本預計今日（11日）有3,640隻活豬應市，當中3,540隻為內地進口、100隻本地豬。不過，由於內地進口豬隻由上水屠房屠宰，該屠房有豬隻樣本被驗出帶有非洲豬瘟病毒，將會被銷毀，不推出市場。換言之，今日或許只有100隻本地活豬應市。

批發價方面，昨日（10日）活豬的平均批發價為1,242元，最高及最低價分別是1,650元及990元。鮮肉大聯盟理事凌偉業認為，食衞局因為5月2日一隻病豬而宰殺8日後來港的6,000豬隻是不科學的做法，他強調當局至少應檢測現時豬場是否有染病豬隻，「我哋重視市民健康，如果你而家驗到病豬咪殺，但都無驗過。」

業界批殺豬「夾硬嚟」

面對食衞局屠宰6,000隻豬，凌偉業大感不惑，「佢（陳肇始）自己都話無食物安全、人傳人風險，每次有一隻（病豬）就殺晒啲豬，我哋點面對呢個行業？」凌擔心當局輕易殺豬，業界要每日背着計時炸彈做人。凌又質疑食衞局5月2日找出問題，但現時已經5月10日，「點解唔化驗10號啲豬先撲殺？」凌直斥殺豬行為「夾硬嚟！」

過去十日活豬供應數據。（食環署圖片）

上水屠房一個活豬內臟樣本被驗出含有非洲豬瘟病毒，陳肇始（右二）公布即時停止上水屠房運作，並宰殺場內6,000隻豬隻。（余俊亮攝）

何俊賢連同禽畜業界：暫停輸入內地活豬

立法會漁農界議員何俊賢聯同香港農業聯合會及香港禽畜業聯會發聲明，指鑑於非洲豬瘟對豬隻高度傳染性，加上現時並沒疫苗和治療方法，受感染豬隻的死亡率高達100%，為免病毒經進一步蔓延，他們要求政府必須馬上暫停所有內地活豬供港。

他們又要求政府必須全面就非洲豬瘟防疫措施作重新規劃，包括與內地相關部門就防疫工作重新規劃，馬上派獸醫前往所有內地供港豬場巡查，檢視狀況，並對過往業界提出的「屠房日清」作重新審視，待做好防疫關卡之後，才考慮是否輸入內地活豬。