6800萬六合彩頭獎周二攪珠　連續幾期無人中先會破紀錄？

由於連續6期六合彩無人中頭獎，近5600萬多寶撥入明晚(14日)9時半舉行的攪珠，馬會估計若10元一注中頭獎，幸運兒可捧走6800萬元，會是歷來六合彩頭獎派彩第十位。 過去六合彩攪珠也曾出現多期無人中頭獎，累積巨額多寶而出現超級頭獎情況，連續6期無人中去年便曾在不足一個月內出現兩次，其中8月9日攪珠頭獎仍然懸空，至8月11日一期則有1.5注中頭獎，每注派彩51,333,300元；而9月11日一期攪珠則有1.5注中頭獎，每注派彩41,665,410元。

六合彩現時最旺門號碼是49號，共攪出398次。(資料圖片)

2016年兩注頭獎瓜分1.69億元

恰巧這兩次攪珠都見到相連號碼如36、37及38號，以及10、11；20、21號等，同時又會出現如3字有關號碼如31、36、37、38號；13、34號等；這兩方面攤路未知今次會否又再出現？

六合彩自推出以來，最長期數無人中頭獎只發生過5次，均是連續8期無人中頭獎，最近一次是在2016年4月14日至2016年5月5日，多寶累積達115,731,854元，當時馬會估計頭獎基金達1.5億元，結果在投注額高達逾3.5億元情況下，共有2注中頭獎，每注派彩84,659,780元。

至於其餘4次中，有3次是在1976年出現，餘下一次則是在2011年4月28日至2011年5月17日發生，當日多寶累積達85,618,703元，結果在5月20日的下一期攪珠中，共有3注中頭獎，每注（10元一注）派44,509,550元。