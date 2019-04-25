六合彩7000萬頭獎今晚攪珠　有1.5注中頭獎

兩周內第三次巨額頭獎獎金六合彩，今晚（25日）9時半攪珠。上周六（20日）1億元六合彩攪珠有幸運兒中頭獎，10元一注派彩1.12億元，但由於幸運兒只投注5元一注，所以只屬「0.5注中」，只能獲一半頭獎獎金，餘下一半、約5,600萬元多寶撥入今晚攪珠。賽馬會估計一注（10元一注）獨中可得7,000萬元，將是六合彩頭獎最高派彩第八位。 今晚再誕幸運兒，有1.5注中，每10元一注派彩5,010萬元；二獎也有6.5注中，每10元一注派彩近98萬元。

今期六合彩頭獎倘10元一注獨中可捧走7,000萬元，是兩周內第三次巨額獎金攪珠。（資料圖片）

今晚攪出的號碼為：11、13、18、21、28、34、特別號碼為：19。

投注於今晚9時15分截止，截至晚上9時，投注總額有143,023,921元（即1.43億元）。

兩周內三次巨額頭獎六合彩

馬會於上周二（16日）舉行復活節金多寶攪珠，預計頭獎一注獨中，可獲8,000萬元。結果當晚頭獎無人中，馬會取消上周四（18日）晚的攪珠，順延至上周六晚舉行，預計頭獎一注獨中可得1億元，投注總額錄得2.095億元，結果當晚「0.5注中」，尚有約5,600萬元多寶。馬會於是取消本周二（23日）晚攪珠，順延至今晚攪珠，令市民有更多時間投注。

已購買獎票者固然希望能夠成為幸運兒，但提提大家，若今期無人中頭獎，下一期頭獎基金隨時可達8,500萬元至9,000萬元。