【太平清醮】飄色巡遊諷安心港鐵出軌　小李慧詩泣不成聲

一年一度的長洲太平清醮今日(12日)舉行，今年飄色巡遊在下午舉行，一如以往，以不少時事作為表演主題。今年有飄色以藝人許志安與黃心穎「出軌」事件，以及港鐵發生出軌撞車事故為主題。 此外，巡遊中也有飄色以單車運動員李慧詩為主題，惟「小李慧詩」在巡遊時卻泣不成聲，極為搶鏡。

有飄色取名「安心鐵路」，以藝人黃心穎和許志安出軌事件和港鐵列車出軌作為主題。（張浩維攝）

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小演員扮馬時亨

天文台預測本港地區今日大致天晴。日間天氣炎熱，最高氣溫約29度。而一班小演員在表演開始之前，需要手持風扇和吃雪條降溫。

今年長洲太平清醮飄色巡遊一如以往，有不少諷刺時弊的題材，今年更有以「安心偷食」、明日大嶼、逃犯條例為主題。有飄色取名「安心鐵路」，以藝人黃心穎和許志安出軌事件，以及港鐵列車出軌作為主題，飄色上設有一列在山洞傾斜的玩具列車，並由小朋友扮演港鐵主席馬時亨。

另外，也有飄色取名「星中之星」以單車運動員李慧詩為主題，惟扮演李慧詩的小演員表演時卻泣不成聲，旁邊的職員安慰亦未能令她停止哭泣，成為今年巡遊一大看點。

有飄色以逃犯條例為主題，由小朋友扮演行政長官林鄭月娥。（張浩維攝）

被問立會會議能否順利舉行 「小李家超」搖頭回應

今年有飄色以政府「明日大嶼」計劃作為設計概念，飄色上有算盤及地球儀的裝飾。這一台名為「大智若嶼」飄色，是諷刺政府要硬推「明日大嶼」計劃，扮演特首林鄭月娥的「小林鄭」站在上方，而扮演上水鄉委會主席侯志強的「小侯強」則在下。

扮演侯志強的梁小朋友，今年已經是第三次參加飄色巡遊。他表示今早9時已經開始準備，又表示參加巡遊「唔辛苦」、「好開心」。

今年亦有飄色以「逃犯條例」為主題，由小朋友扮演保安局局長李家超和特首林鄭月娥。當記者問及之後立法會會議能否順利進行，「小李家超」搖搖頭回應。

參加飄色的鄭小朋友今年5歲，問及他今日是否辛苦，他則直言「辛苦。」而在扮演中國空軍飛機師的胡小朋友今年4歲，他表示今日「唔熱唔辛苦」。