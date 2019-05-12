港大牙醫學院涉性騷擾醜聞　校長張翔發電郵指零容忍：將展開調查

香港大學牙醫學院日前驚爆性騷擾醜聞，一名女研究生上周一（6日）在社交媒體撰文指，曾被已婚的男性兼職導師多番觸碰手臂、肩膊並掃背，亦曾遭受言語騷擾。港大發言人翌日稱，有既定程序處理事件。 港大校長張翔今日（12日）向師生、教職員及校友發電郵稱，事件令人憂慮（very disturbing），將立即展開調查。他又強調，港大對性騷擾零容忍（zero-tolerance）。 有關電郵亦指出，若負責監督的人員無採取必要措施，防止歧視及騷擾事件發生的話，該些人員亦將被追究責任。

一名女學生於Facebook撰文表示，曾受菲臘牙科醫院的男性兼職導師性騷擾，對此感到恐懼。（Facebook截圖）

事主L小姐的撰文指，於2015年入讀港大牙醫學院修讀研究生課程，期間多次遭已婚的兼職導師R騷擾，當中包括肢體及言語上的性騷擾，事主曾向《香港01》透露，據她所知受害人不只1名，但有人因害怕不敢發聲，她亦形容，本港被沉默文化包圍，她擔心未來會有更多受害者，遂挺身而出。

港大電郵截圖。

事件令校方非常憂慮

張翔今日向學生、教職員及校友發電郵交代事件，指留意到社交媒體及傳媒對性騷擾事件的報道，故認為對港大這所致力提供平等機會、對性騷擾「零容忍」的大學而言，是次事件令校方非常憂慮（very disturbing），他續指，他與其團隊決定將立即就事件展開調查。

電郵提及，港大致力為學生及教職員建立安全及包容的環境，亦制定了相應的程序處理歧視及騷擾事件，惟基於個人資料私隱條例，港大接到投訴時將不會評論案件的詳情，以保投訴人私隱，並確保處理過程公正。

若有人沒盡力阻止性騷擾 將被追究責任

張翔亦指出，一個互相尊重的校園環境需由各人共同建立，校方除了提供相應的教育外，亦就涉及性騷擾人士設預防措施及處罰制度；而若擔任監督角色的人員沒有盡力阻止性騷擾事件發生，該些人員亦會被追究責任。

校方人員亦鼓勵性騷擾受害者現身說法，校方會為其提供所需支持。電郵末段提醒，若有任何疑問，應盡快向平等機會委員會、港大的學生發展及資源中心或與學系人員聯絡。