天氣持續炎熱　天文台料本周末連續兩日高溫達32度

佛誕3連假來到最後一天，天文台預測，今日最高氣溫達29度，下午部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨。然而，炎熱天氣並未隨假期而散退，據天文台預測未來9日天氣，本周天氣持續炎熱，明日起至周日一連6日，最高氣溫均逾「3」字頭，其中周末及周日將連續兩日最高溫達32度；天文台同時預計，下周初密雲滿佈，氣溫回落，迎來幾雷暴及驟雨。

本港今日部份地區最高氣溫逾30度。(天文台網頁截圖)

天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時覆蓋該區的雲帶逐漸轉薄。

而影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸被一股西南氣流取代，本週餘下時間沿岸地區天氣持續炎熱，亦有幾陣驟雨及雷暴。預料一道低壓槽會在下週初為華南帶來不穩定天氣。

(天文台網頁截圖)

天氣預測方面，本港下午部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨。今晚大致多雲，沿岸有薄霧。吹和緩東至東南風。展望未來數天部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨及雷暴。

而由明日起(5月14日)至下周日(5月19日)，一連6日的最高氣溫將超過30度，每日均有陽光及幾陣驟雨；炎熱天氣持續，天文台亦預測周末(5月18日)及周日(5月19日)最高氣溫將達32度，料有機會成為今年最熱，惟間中會有幾陣驟雨。