【太平清醮】江門旅客上周四已在長洲　今早領平安包冀與家人分享

長洲太平清醮搶包山比賽落幕，今早大約8時45分，（23日）太平清醮值理會將完成祭祀儀式的平安包，派發予一眾市民。 記者今早大約8時到場，已有約百名市民等候，排頭位的曾婆婆年屆80歲，上午6時已開始排隊，認為吃過經拜神祭祀的平安包可心安理得、身體健康，與一般店舖買的不同。 除了長者，今年亦不乏年輕臉孔以及遊客。來自江門的遊客雷小姐表示，從香港劇集認識太平清醮，上周四已開始入住長洲渡假屋並參與連串活動。她表示，希望與家人分享平安包，分享平安。

今早逾百名市民排隊領平安包。（歐嘉樂攝）

曾婆婆表示，過往50多年都有排隊領取平安包，認為包子經過祭祀儀式後，吃完可心安理得、身體健康，與一般在餅店購買的有分別。她又稱，過往都會將領到的平安包，分享予並非居住在長洲的親友，又指對方只會接受受過拜祭的平安包。

江門旅客指從港劇認識太平清醮

來自江門的雷小姐是一名大學生，她表示，多年前從香港劇集中，認識太平清醮，當時覺得場境非常熱鬧，值得親身體驗，但過去多年一直無空參與，直至今年剛完成畢業論文，便抽空到港。

曾婆婆表示，過往50多年都有排隊領取平安包。（歐嘉樂攝）

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雷小姐指，上周四﹙9日﹚已經入住長洲渡假屋，希望參與所有相關活動，包括昨日﹙12日﹚的飄色巡遊，以及凌晨時份舉行的搶包山比賽都有觀看。她笑言，雖然當時｢好熱、好迫、好多人｣，但覺得非常有價值，尤其當中蘊含不少文化、歷史價值。

雷小姐表示，今早約7時40分排隊領平安包，希望將包子分享予家人，分享平安健康。

今早逾百名市民排隊領平安包。（歐嘉樂攝）

來自江門的雷小姐表示，多年前從香港劇集中，認識太平清醮。（歐嘉樂攝）

除了成年人，亦有不少小孩排隊領平安包。現為10歲及6歲的何氏兄妹，今早約8時與同學馮小朋友排隊領包。何小朋友表示，去年已與妹妹一同排隊，希望領取平安包保平安，並與親友分享。

另一位小朋友張同學，今早約7時半陪伴外公排隊。他表示，此為長洲傳統節日，應該多參與，去年首次排隊領包，明年亦會陪伴外公到場。