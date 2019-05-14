林鄭月娥稱人手短缺問題非一時三刻可解決　盼引入海外醫生助紓緩

醫院管理局今日（14日）舉行2019年研討大會，行政長官林鄭月娥在會上致辭提到，人手短缺問題不可能一時三刻解決，盼醫管局繼續吸引及挽留醫生。林鄭月娥又提到由於培訓本地醫生需時，相信醫委會通過的豁免海外專科醫生半年實習方案，亦有助紓緩人手緊張問題。 另外，國家衞生健康委員會副主任王賀勝在大會中讚揚林鄭月娥，他提到香港特區政府林鄭領導下勤勉工作、堅持維護一國兩制方針和基本法，積極參與大灣區建設及一帶一路建設，維護法治。

特首林鄭月娥在會上致辭提到，人手短缺問題不可能一時三刻解決。（洪嘉徽攝）

林鄭月娥致辭時提到自己首次出席醫管局研討大會，她表示本港面對人口老化問題，為公營醫療體系構成壓力，但她曾到多所公立醫院視察情況，她感謝前線醫護緊守崗位，以熱心及專業精神工作。她又提到現屆政府重視科技發展，而基因醫學是其中領域，相信搜集大數據更有效了解病症。



公營醫療體系正面對硬、軟件問題

醫院管理局主席梁智仁致辭時提到，公營醫療體系正面對硬、軟件問題。硬件方面，本港1996年至2012年期間沒有新的公院落成；而軟件方面，人手是主要問題。梁智仁表示，公院面對醫生及護士不足，需要長時間處理，幸得政府近年支持，開始落實兩個十年建院計畫，當中包括新增1.4萬張病床。

醫管局行政總裁梁栢賢則指，是次為他最後一次以行政總裁身份出席醫管局研討大會，對他而言意義深重，他其後和約30名醫管局員工共同唱出歌曲《前程錦繡》。