【海外醫生】何栢良指單靠豁免實習不切實際　倡分流病人到私院

醫務委員會日前（8日）經過兩輪投票後，通過豁免海外專科醫生實習方案。醫委員委員、香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（11日）在商台節目上指出，本港仍然缺乏先進醫療硬件，形容單靠引入海外醫生縮短病人輪候時間是「幻想」、「不切實際」。他建議政府應研究分流病人到私家醫院，不能再「公有公做，私有私做」。

醫學會會長何仲平早前曾提出微調版的「第五方案」。（資料圖片／李澤彤攝）

醫務委員會日前開會討論表決豁免海外醫生實習方案，經過兩輪投票後以17票通過「港大鄧惠瓊方案」。當中海外醫生只要曾在醫管局、兩間大學醫學院或衞生署任職3年，並通過執業資格試後，便可豁免實習，取得正式執照。

何栢良：本港醫療系統面對硬件上瓶頸

醫委員委員、香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目上指出，不能單靠引入海外醫生解決問題，因本港公營醫院仍面對硬件上的瓶頸，缺乏最先進的醫療設備，難以應對專科病人的需求，「幻想可以縮短條隊係不切實際。」他續稱，本港面對醫療設備不夠，並舉出實例稱日前有一名患有重病的兒科病人，因本港未有相應的先進設備，故需要2,000萬港幣送到美國接受治療。不過因應美國方面最終不願接收，而病人於過程中受到嚴重感染，最後需要送到內地合肥的醫院繼續治療，「個小朋友同我講話佢唔想死。」

他認為政府應以破格思維，不應再「公有公做、私有私做。」他建議應由第三方定下合理成本價，讓公營醫院的病人能利用私營醫院的設備；甚至興建中間層次醫院，以合理成本價去提供服務。

醫學會會長何仲平於同一個節目上稱，應尊重醫委會的決定。不過他估計一年內約有30名專科醫生受惠於新安排，同樣認為不能單靠海外醫生改善現時問題。他建議應透過公私合營，將公營醫院的病人分流到私家醫生，並由政府補貼費用。

（香港01製圖）

鄧惠瓊：睇唔到應該要分由咩地方來

提出是次獲得通過方案、港大婦產科學系教授鄧惠瓊接受節目訪問時稱自己了解培訓過程，認為可通過考試、認證機構等確保他們對本港醫療機構、運作等熟悉，並能夠提供有水準的服務。至於有人提出可繼續透過現時有限度註冊的方式引入海外醫生，鄧惠瓊認為做法對醫生的保障不大，又引述有海外醫生認為若能與本港醫生看齊，並獲正式註冊，將可以感到安心。她又稱最終目的為公眾提供有水平的醫療服務，「睇唔到應該要分由咩地方來。」