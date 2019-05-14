火燎森被指涉夾公仔機投資投訴　揚言今晚9時「講出事實真相」

曾出版《我向巴菲特借第一個1000萬》的網絡紅人火燎森，捲入夾公仔機投資投訴，民主黨指接獲逾百位市民失利求助。火燎森今日（14日）在其facebook專頁公布，聲言約定一班投資者今晚（14日）9時在Facebook「聲討害群之馬」，「講出事實真相」。今次亦是火燎森繼對上一個帖文後，事隔約半年更新專頁，該帖文發布未夠1小時已獲逾百網民留言力撐。火燎森回應網民時明言會禁部分留言。

各位，由於今次事件引起不少機主向我反映意見，要求發出聯合聲明去講出事實真相。 我覺得會耽誤咗時機， 可以的話喺我下一個post度為自己發聲， 大家準備一下， 晚上九點鐘約定你喺呢度。 聲討害群之馬， 保障返我地（哋）真正投資者利益，希望大家今次團結起來，為一切順利目標進發。 火燎森FB專頁發文

100「苦主」稱墮夾公仔機投資陷阱 涉逾3000萬

民主黨日前表示，接獲逾100位市民求助，指疑墮入由火燎森在網絡推介的夾公仔機投資陷阱，每人涉及金額由港幣85,000元至超過160萬元，涉及總金額超過3,000萬元，相關的夾公仔app亦已在Android Play Store下架，有事主在記者會上哭訴「錢都付諸流水。」

火燎森今日終於更新該專頁，稱今晚9時會在facebook「 聲討害群之馬」，以保障「真正投資者利益」，隨即獲多個留言力撐。火燎森回應留言時稱自己無離開過，只是有營運商不讓他回應，但「今次真係忍唔住」，稱冒住與營運商爭執的風險發文，又表明會封鎖部分留言，指「呢度唔係民主牆」。

火燎森在FB上一個帖文，已是去年的11月4日回應投資者的投訴，稱「各位公仔機機主，希望有問題及提議都盡量用官方渠道。会比較有效及準確。」

民主黨由去年11月至今接獲逾100位市民求助，疑墮入夾公仔機投資陷阱，涉及總金額超過3000萬。（資料圖片／侯彩琳攝）

警列「求警調查」處理 未有人被捕

警方昨日（13日）回覆查詢指，去年11月至今共接獲42位市民報案，指曾向一間公司投資聲稱有高回報的投資項目，涉及投資金額共約2,400萬元，但其後沒有收到預期的回報，懷疑受騙。案件列作「求警調查」，交由旺角警區重案組人員跟進，暫未有人被捕。