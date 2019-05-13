疑墮夾公仔機投資陷阱　事主親述經歷：火燎森推介　虛擬幣當回報

本港近年越來越流行夾公仔機，不少人亦考慮投資。惟民主黨接獲逾100位市民求助，疑墮入夾公仔機投資陷阱，涉及金額由港幣85000元至超過160萬不等，涉及總金額超過3000萬。 事主表示，在股評人兼網絡紅人、原名袁炳輝的火燎森推介下投資，輾轉和一家離岸公司簽約，惟投資收益與其描述有很大出入，連所謂的投資回報，也是名不經傳的虛擬貨幣，要多番轉折才兌現成少量港元。而事主多番追討下，發現連花真金白銀投資的夾公仔機亦不知在何處、相關的夾公仔app也被Android下架，更有事主當場哭訴「錢都付諸流水」。

民主黨接獲逾100位市民求助，疑墮入夾娃娃機投資陷阱，涉及總金額超過3000萬。（侯彩琳攝）

民主黨接獲逾100位市民求助，事主年齡由約25歲至60歲不等，他們在股評人兼網絡紅人火燎森推介下，相信每月可得到港幣1萬元的回報，而投資夾公仔機生意，惟有苦主最終只獲得十幾元的收益。

袁海文指，在火燎森推介下，事主與分銷商「天機科技」與營運商「Mighty Lucky International Litmited」簽約，每部夾公仔機價錢約港幣8.5萬元至10萬元，並由該公司負責管理。該夾公仔機可在手機程式「Mighty Catcher抓力全開」運作，玩家可經過該手機程式選擇操控不同夾公仔機，透過夾公仔而獲得獎品。而該手機程式由Mighty Lucky International Limited所營運。

手機程式「Mighty Catcher抓力全開」截圖。(侯彩琳攝)

以虛擬幣XPT發放收益 兌成比特幣才能換成港元

事主表示，「天機科技」職員曾指將與投資者「五五分賬」，每季度所獲收益將以Bitcoin（比特幣）或現金支付。但其後，事主發現所獲收益被改以虛擬貨幣XPT支付，需先將虛擬貨幣XPT兌換成Bitcoin，再兌換成現金。而兌換過程中，需支付手續費及提供個人資料，過程複雜。

同時，事主表示在投資過程中，亦無法得知自己所投資的夾公仔機擺放在何處，亦無從透過手機程式知道自己所投資的夾公仔機是哪一部，更無從得知如何核實收益及分成安排。有事主就此向營運商查詢，對方沒有正面答覆。而現時，手機程式「Mighty Catcher抓力全開」更已經從Android手機程式下載平台下架。

事主C(左二)哭訴投資金額都付諸流水。(侯彩琳攝)

事主：因火燎森是知名人士 決定投資

事主C（化名）表示，自己曾以約30萬元投資3部夾公仔機。至今所獲收益只有十幾元。記者會上，C小姐哭訴，在投資前，職員曾聲稱手機程式將推廣至全世界，市場很大。惟最後「錢都付諸流水」，讓她「整年都睡得不安樂。」

事主B（化名）則用約30萬港元投資3部夾公仔機，他指，因火燎森是知名人士，且有寫過專欄文章，加上曾投資火燎森所推廣的虛擬幣礦機項目而有回報，故今次亦作出投資。惟最後所獲收益只有不足百元。

執業律師沈運華(中)指事件或觸犯法例。(侯彩琳攝)

民主黨：火燎森曾稱分銷商只賺200元 變收七成分帳

民主黨財經政策副發言人袁海文亦指，事件中，火燎森原本聲稱每部機分銷商只賺取200元，但最終發現經銷商和營運商為「三七分帳」，即經銷商收取投資者3成投資金額，而營運商收7成。

火燎森原名袁炳輝，早前有報道指，他為也豐企業諮詢有限公司等公司的董事。而今次涉事的「天機科技」公司，地址位於旺角荷里活商業中心，該公司由在東非塞舌爾的離岸公司Mighty Lucky International Limited全數持有，而查冊文件可見，Mighty Lucky International Limited代表的簽名式樣，與袁炳輝在也豐企業的簽名式樣相同。

網絡夾公仔機加盟意向書。(侯彩琳攝)

事件或觸犯法例 促證監會跟進

民主黨財經政策副發言人袁海文指，有投資者已經就事件報警處理，他促請警方應積極循虛假陳述方向跟進。而執業律師沈運華指出，事主在簽署合約時，沒有詳細閱讀條款實屬不智。而沈運華及袁海文質疑，該投資項目可能屬於《證券及期貨條例》定義下的集體投資計劃，若沒有得到證監會認可豁免而進行推銷，將觸犯法例，故證監會應積極調查跟進。