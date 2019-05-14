【時鐘酒店大王爭產案】女子聲稱有權管理遺產　求加名一同管理

已故「時鐘酒店大王」的余彭年，生前立下遺囑將逾一百億港元遺產捐出作慈善用途，並定其長孫彭志兵為信託人。惟一名自稱有權管理余遺產的女子，質疑余的長孫以偽造文件獲得遺產管理人的資格，又認為該遺產需要兩人去管理，才能確保余立下的信託作慈善用途，故入稟高等法院，要求法庭把她列為余遺產的管理人之一。

余彭年2015年在深圳病逝，享年93歲。（視覺中國圖片）

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原告認為有權管理財產

原告為李琳，被告是身為慈善守護人的律政司司長。原告並無律師代表，她在入稟狀聲稱她受余彭年另一名孫兒彭新兵委託，可在福華（深圳）地產發展有限公司董事或副董事長的權利，該公司是余遺產名下的公司之一，原告因而認為她亦有權管理余彭年的遺產。

指余未簽妥信託文件已離世

原告在入稟狀指，余彭年在2015年4月30日在港簽署了成立余彭年信託的文件，該信託委任了瑞士信貸為受託人，余彭年於同年5月2日離世，他過身前尚未在文件簽署，故認為該信託未能成立。原告又指，余有遺願想取消2011年成立的信託，並成立新的余彭年信託。

質疑律政司失職

原告指出，余彭年慈善信託，其受託人為滙豐，但指當中有文件有偽造之嫌，直指彭志兵使用偽造文件，以獲管理余彭年遺產及慈善信託的資格，原告稱曾多次去信律政司要求徹查，又質疑律政司失職。

確保作慈善用途須兩人管理

原告認為，為了更有效管理余彭年慈善信託，確保遺產真正用於慈善，必須有至少2人擔任余彭年遺產管理人及慈善信託的受託人，故要求法庭頒令讓她成為遺產管理人及慈善信託的受託人之一。

案件編號：HCA834/2019