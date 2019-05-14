男子涉強姦女神案　被告自命好勁有人跟　問事主：可否畀我執一劑

疑有黑社會背景的男子涉姦女神案續審，控方下午傳召女事主X上庭作供，她指被告曾向她稱因遭事主請「食檸檬」而覺得好無尊嚴，又自言他「條件唔差、好勁、有背景、有人跟」，不相信女事主對他沒有感覺。然而一再遭女事主拒絕後，被告說：「無論如何你都要畀我執一劑架啦！」之後便遭被告強行扯下內褲及強姦。

花名「吉利仔」的被告曾友狄在高等法院否認強姦、刑事恐嚇等三罪名。（資料圖片）

報稱無業的被告曾友狄，29歲，否認刑事恐嚇、聲稱是三合會社團的成員及強姦等3項控罪。

表明想發展男女關係

女事主X在屏風後作供時指，她在2016年在一間機舖認識一名綽號「廣少」的男子，在他介紹下結識綽號「吉利仔」的被告。二人交換聯絡方式後，被告曾數次相邀X出外，但X一直稱工作繁忙而沒有應約或失約，有時候亦沒有回覆被告的短訊，令被告感到不滿；X又指被告曾表露希望與X發展男女關係，但又一直被她拒絕。

指事主令被告好無尊嚴

直到2018年1月1日，X相約朋友到夜店倒數慶祝，其後回到朋友位於寶琳邨的住處聚會。此時X收到被告的短訊，要求與X見面，並威脅X道：「信唔信貼你街招？你今次飛機就死全家！無女咁對我嘅！你令我好無尊嚴！ 」X指當時她害怕被告會對她和她的家人不利，當時「無諗咁多」，只希望盡快解決問題， 故答應與他在寶琳見面，其後又跟從被告登上的士前往荃灣康樂賓館。X又稱如非受到被告威脅，她絕不會與被告見面。

不信事主沒有感覺

X續稱，當她與被告一同到達康樂賓館後，發現「廣少」和被告的另一朋友「賢仔」亦在場，他們把X帶到已準備好的房間內，其後「廣少」離開現場，獨留二人在房內。被告隨即質問為何X一直不理會他、不給予他機會，令他「無尊嚴、無面」，「從來無女咁樣對我」。X堅稱不喜歡被告，被告情緒開始激動，又說他自己「條件唔差、好勁、有背景，有跟人」不相信X對她沒有感覺。

直問：可否畀我執一劑

被告進而對X說：「你可唔可以畀我執劑？」X激動的表示：「絕對唔可能」、「寧願死都唔會俾你」。被告再對X說：「無論如何你都要畀我執一劑架啦！」，然後就試圖強行扯下X連身裙下的打底褲和內褲。X指她當時曾奮力反抗，但仍無法阻止被告將她的內褲扯下，她亦只能縮在床邊一角。被告並將X的內褲帶離房間。

落街或被影光豬

X稱，此時「廣少」步進房內，並勸告她就範：「點解唔俾佢(吉利仔)攪，畀佢咪幾好囉，吉利仔開心就好，仲有五百蚊收添。」他又說：「何樂而不為？佢又開心你又開心。」又威脅X說：「你點都要同佢做架啦，佢唔開心就唔好啦，一係你同佢做，一係就同我地一齊做」、「你唔好走啊，落到去話唔定會畀人影你光豬架。」惟X依然堅持不就範。

「廣少」傳訊：佢肯喎

其後，「廣少」忽然以語音訊息通知被告指「佢肯喎」，被告立即回覆道：「好，即刻上嚟。」「廣少」隨即離開房間，而被告就回到房間，關掉電燈並脫下牛仔褲，並用力試圖用雙手扯開X的大腿。X指她雖然用盡方法試圖推開被告和加緊大腿，但被告仍強行將她強姦，並最終沒有使用安全套下與她性交。事後，被告到洗手間清潔，並撇下X獨自離開現場。

不想被人知被姦未即時報警

X指，當時她就感到十分不忿和不服氣，她一人走到隔壁的另一間時鐘酒店房間內哭泣，直到冷靜下來後才致電朋友「公主」尋求幫忙，並將事情和盤托出。至於為何未有通知家人和警方，X則指她當時並不想任何人知道自己被強姦一事。

案件明續。

案件編號：HCCC 266/2018