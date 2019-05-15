昂坪360延伸至大澳？　顧問報告：似乎難取得私營機構所需回報

政府於2015年提出大嶼山發展宏圖，擬將昂坪360纜車延伸至大澳及在長沙及索罟群島建水療度假村，並聘請顧問研究可行性。研究報告出爐，顧問公司奧雅納（ARUP）認為，延伸纜車系統的3個方案均無法產生足夠現金流以應付資本及營運成本，亦「似乎」難以取得私營機構所需的回報，認為財務可行性不理想，亦得不到公眾支持，因此不建議推行新纜車系統。 報告亦指出，水療度假村涉及土地業權及生態敏感等問題，認為項目不值得推行。

政府提出昂坪360延伸至大澳，但顧問報告顯示財政上不可行。（資料圖片）

政府早前提出大嶼山發展計劃，項目之一擬將纜車系統由昂坪延伸至大澳，土木工程拓展署聘請奧雅納就項目可行性進行研究，研究針對纜車系統的三條走線作技術評估。

最新顧問報告提及，被視為首選的「3a」走線及雙索系統，是三個方案中路線最短的方案，所需的纜車塔數目僅6個，是最少的方案之一，該線位於昂坪及鹿湖、下羌山的室教景觀範圍外，對生態環境的直接影響不大，報告又認為3a（雙索系統）對港鐵或第三方營運商均有最佳的財政回報。

土木署就大嶼山發展項目進行可行性研究。（奧雅納顧問報告截圖）

財政可行性：無任何方案產生足夠現金流

惟顧問報告同時指出，在假設無政府的財政支持下，同時假設即使纜車站範圍的零售設施，在開始營運時已全數租出，其最高的內部回報率仍然遠低於私營機構目標內部回報率，擬議的纜車方案「似乎無法產生私營機構所需的回報」。奧雅納結論認為，考慮過財務可行性不理想、得不到公眾支持，因此不建議推行昂坪至大澳的纜車系統。

水療度假村不值得推行

土木工程拓展署資料又指，項目B的水療及度假村發展的首選方案，從概括技術性評估的考慮，首選方案的擬議發展在技術上是可行的；不過，發展同時需要研究額環境及生態考慮，當中包括南大嶼郊野公園毗鄰研究範圍B1北邊，所有發展應避免對其產生間接影響。

此外，由於研究範圍位置旁邊，現時未有公共交通服務，需要營運和運輸設施升級的初期成本，加上大浪的天氣以及繁忙的船航和飛機航道可能會限制可達性、因此需考慮額外的巴士或渡輪及水運交通設施，及當地現時無污水系統，部分地方亦無食水供應，根據水務署表示，配水庫支援新發展的能力有限，外設施支持未來發展，考慮到其財務可行性和收到的公眾意見，建議的水療及度假村發展方案在現階段不值得推行。