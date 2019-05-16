居屋彩興苑廚房門玻璃存氣泡　房署稱不礙耐火　驗樓師促做測試

觀塘居屋彩興苑早於2017年推出，現正陸續入伙。《香港01》早前邀請資深驗樓師賴達明檢查單位，發現屬於「防火門」的廚房門，不單不能自動關實，其防火玻璃出現大量氣泡，質疑影響耐火功能。 房屋署回應指，根據夾層玻璃耐火功能的有關評估，有關氣泡並不影響耐火功能，又稱房委會已按照法例、作業守則和合約的要求，為彩興苑的廚房門提供「防火門」，並備有其耐火功能測試報告和產品認證。 賴達明認為，房署的回應是迴避廚房門防火玻璃是否有氣泡，他強調若玻璃出現大量氣泡，均屬於「玻璃缺陷」，會對其安全及耐用性構成風險；擔心若不正視，日後出現問題時或已太遲。他直言：「就算呢刻無問題，唔排除過一段時間後，老化得特別快，影響耐用性。」

驗樓師早前發現，屬於「防火門」的廚房門，不單不能自動關實，其防火玻璃出現大量氣泡。（資料圖片／李澤彤攝）

柯創盛：房署須正視是否涉質素問題

立法會房屋事務委員會主席、房委會委員柯創盛表示，對彩興苑單位廚房門防火質素極為關注，認為房署雖表明廚房門夾層玻璃的氣泡並不影響耐火功能，但若驗樓師提出或會出現老化加快及安全風險，署方須予以正視及檢測有關供應商提供的貨品是否有瑕疵。

房署回應查詢時承認，根據政府法例和作業守則要求，單位內的廚房，要安裝有耐火和自動關閉性能的防火門。署方又指，負責彩興苑的承建商是「新福港營造有限公司」，而供應商均屬承建商的自選分包商。

驗樓師早前發現，屬於「防火門」的廚房門，不單不能自動關實，其防火玻璃出現大量氣泡。（資料圖片／李澤彤攝） 房署會抽取樣本檢查 署方強調，在建築施工期間，房委會會要求承辦商提交耐火功能測試報告，並在申請「入伙紙」時，提交隸屬於運房屋局常任秘書長(房屋) 辦公室之獨立審查組。 署方又指，承辦商亦需提供香港認可處（HKAS）核下認可機構發出之有效產品認證。當在產品運到地盤後，房署工程人員會在物料批次中抽取樣本，核實物料質量；當工程完成時，房署亦會作出檢查，確保工程符合相關的耐火功能規格要求。

署方：跟足程序、氣泡不影響耐火功能

署方又指，房委會均按照法例及作業守則和合約的要求，為彩興苑的廚房門提供「防火門」，及備有其耐火功能測試報告及有關評估和產品認證。

對於有氣泡出現在廚房門的玻璃，署方指出，根據夾層玻璃耐火功能的有關評估，並不影響耐火功能。

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