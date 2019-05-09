居屋彩興苑驗樓揭廚房門防火成疑　賴達明指罕見：人命傷亡風險增

今期居屋即將售罄，誰料到不少人夢寐以求的「上車盤」，竟然存在嚴重的財物損失及人命傷亡風險！ 自政府復建居屋以來，觀塘彩興苑何謂眾多項目中最備受矚目，申購時成為不少市民首選，而2017年同期推出的兩個梅窩項目銀河及銀蔚苑早已入伙。事隔兩年，當年「樓王」彩興苑終於陸續入伙，惟《香港01》邀請驗樓師檢查屋苑單位時，卻竟然發現單位消防安全出現重大問題。 資深驗樓師賴達明指出，連同之前的驗樓發現，彩興苑部分單位的廚房屬「重災區」，本來應屬「防火門」的廚房門，其防火玻璃不旦出現大量氣泡，或增加爆破風險，門更不能自動關實。他擔心，單位一旦發生意外，相關廚房門的質素問題或會影響耐火功能，恐怕會造成人命傷亡及財產損失。他更直言，這方面是「罕見且嚴重的問題」，廚房門評分更是只有零分，且已非單單涉及工程質素。

彩興苑及梅窩的銀河苑及銀蔚苑，早於2017年同期接受申請。事隔兩年，彩興苑終於即將入伙。（羅君豪攝）

房署未回覆其他項目有否用同批廚房門

《香港01》昨日已透過電郵向房屋署查詢，包括現時有否接獲住戶投訴廚房門質素、整個驗收程序是否出現問題、以及相關物料承辦商有否向其他屋苑提供廚房門，而該署直至今日(9日)中午仍未有回覆。

立法會房屋事務委員會主席、房委會委員柯創盛指彩興苑情況絕對難以接受：「零容忍！無任何嘢比安全更重要！一道(門)出事也嫌多！」他促請房屋署應盡快交代及處理。

彩興苑早於2017年初接受申請，當年房委會共收到10.4萬份申請，超額認購48.6倍。賴達明早前在記者陪同下，驗收C座彩蕎閣中層面積約370呎單位，卻發現單位內存在消防安全隱憂。

賴達明說，是次單位的廚房門防火玻璃，發現有大量氣泡，或影響防火功能。（李澤彤攝） 廚房門玻璃有大量氣泡 遇火警告或爆破礙防火 根據屋宇署規定，住宅的廚房門需要至少半小時的防火時效。賴達明指出，是次單位的廚房門防火玻璃，發現有大量氣泡。他說，一旦發生火警或受陽光照射，氣泡受熱時或會膨脹，增加爆破風險，影響耐火功能。 他續指，即使是普通的強化玻璃，亦不可出現氣泡。對於今次問題出現在防火玻璃，他直言：「正常幕牆玻璃、門窗玻璃都唔容許有氣泡，更何況係耐火功能的防火玻璃呢？我覺得這些玻璃是次貨，一般而言不應出現。」 廚房門未能自動關閉 賴達明稱，廚房門亦未能自動關閉密封，或影響房門防火防煙功能。他說，根據過去驗樓經驗，居屋的問題多數在於裝修上，例如空心磚等。相反，此屋苑不見有相關問題，但消防設施卻發現有異樣，情況罕見。

+ 8 + 7 + 6

當出現水壓時，排水管的虛位或會有水滲出。（李澤彤攝） 廚房洗碗盤或漏水 廁所膠邊有機會發臭 除了廚房門外，賴達明又指，廚房內的洗碗盤排水管亦出現漏水問題，當出現水壓時，排水管的虛位或會有水滲出。 至於浴室，他稱其水龍頭亦未有裝穩，坐廁與地台之間的膠邊更有隙位。他指出，一旦有水滲入隙位，膠邊或會發臭，影響衛生。

窗台有碎磚 隨時墮下傷人

此外，賴達明發現，外牆有喉管的入牆位置爆裂，增加滲水風險。由於該位置有機會屬於公共位置，若日後屋內的牆壁因此滲水，業主亦不能自費維修，建議要求房屋署盡快處理。

賴達明又說，單位的廚房窗邊外窗台位置發現一塊碎磚，或有機會撃傷途人，建議房署應該盡快清理。

他指出，今次所驗單位總評分只得50.5分，僅僅及格，其中廚房門相關工種評分更加是「捧蛋」。

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民建聯立法會議員柯創盛促請房屋署應盡快跟進及處理。（鄧穎韜攝） 柯創盛：涉人身安全零容忍 民建聯立法會議員柯創盛批評，今次發現的問題，已不僅是裝修等問題，而是涉及人身安全問題。他又指，市民利用半生積蓄置業，惟所購得單位的消防安全卻成疑，或對他們不公。 他促請房屋署盡快跟進及處理，更批評：「零容忍！無任何嘢比安全更重要！一道(門)出現問題也嫌多！」

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